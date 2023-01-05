«إكسترا نيوز» تستعرض التجمعات العمرانية بالصعيد خلال 8 سنوات

جدة - نرمين السيد - ونشرت القناة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إنفوجراف تضمن أبرز تلك التجمعات العمرانية، حيث تم تنفيذ 8 مدن جديدة قبل عام 2014 و6 مدن بعد عام 2014.

ويبلغ عدد السكان المستقبلى للمدن الجديدة بالصعيد نحو 9 ملايين نسمة، كما تم رفع كفاءة الطرق القائمة بالصعيد بأطوال 436 كم، فضلًا عن التخطيط لإضافة 6 مدن جديدة أخرى مستقبلية بالصعيد.

كما تم إنشاء طرق إقليمية جديدة بأطوال 552 كم بتكلفة 4.6 مليار جنيه، وبلغت تكلفة رفع كفاءة الطرق بالصعيد 1.2 مليار جنيه، ويشمل المخطط الاستراتيجى لمصر 2052، 8 نطاقات تنموية مقترحة، فضلًا عن تخصيص 272 مشروعًا استثماريًا بالمدن الجديدة بالصعيد.

وبلغ إجمالى الاستثمارات بمجال الإسكان بالصعيد 86.5 مليار جينه، وتم تنفيذ 144 ألف وحدة سكنية، منها 125 ألف وحدة إسكان اجتماعى، كما تم تخصيص 1250 مصنعًا فى الصعيد لتوفير فرصة عمل، بالإضافة إلى تطوير 115 منطقة غير آمنة، وبها تم تنفيذ 45 ألف وحدة سكنية.

وتم تنفيذ 474 مشروعًا للمياه والصرف بالصعيد بتكلفة 34 مليار جنيه، وبلغ حجم الإنفاق للارتقاء بجودة الحياة فى الصعيد 50.4 مليار جنيه، ويمثل حضر الصعيد 7% من إجمالى سكان الجمهورية.

وبلغ حجم الإنفاق رفع كفاءة المدن الجديدة 23.7 مليار جنيه، كما تم توفير 1.4 مليون فرصة عمل من خلال القطاع الخاص بالصعيد.