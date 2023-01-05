القباج ووزراء الشئون الاجتماعية العرب يتفقدون معرض الأسر المنتجة

جدة - نرمين السيد - تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ووزراء الشئون الاجتماعية العرب، المشاركين فى افتتاح المعرض العربى للأسر المنتجة "بيت العرب"، والذى يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية، فى قصر القبة، ولقاء العارضين المشاركين من الأسر المنتجة العربية.





وأثنى الوزراء، على المنتجات المعروضة، وما تمثله المعروضات التراثية من قوة ناعمة، خاصة أن مشاركة المنتجات المختلفة تكسب العارضين المزيد من الخبرة والقدرة على التنافس فى الأسواق العالمية.

وكان السفير أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، قد افتتحا اليوم الخميس، المعرض العربى للأسر المنتجة "بيت العرب".

يقام المؤتمر تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتورة منال عوض، ومحافظ دمياط، والسفير هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزراء الشئون الاجتماعية لدول الأردن، الإمارات، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، فلسطين، السوادان، اليمن، بالإضافة إلى وفد رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية، ووفد من سلطنة عمان، والصومال، وكذلك مشاركة 11 سفارة عربية تمثل دول "السعودية - الإمارات – قطر- الكويت- لبنان- جيبوتى- المغرب – فلسطين- اليمن- موريتانيا- البحرين"، فضلا عن المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، وبعض الفنانين ورجال الأعمال وممثلى المؤسسات الدولية وأعضاء من مجلسى النواب والشيوخ وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ومن المقرر أن يستمر المعرض الذى يقام على مساحة 4000 متر بقصر القبة الرئاسى بمحافظة القاهرة حتى 11 يناير الجارى، ويفتح المعرض أبوابه مجانا للجمهور من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء من بوابة رقم (1) بقصر القبة، وكل المعلومات الخاصة بالمعرض متاحة على موقع um-in.com والموقع الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعى وحسابات وزارة التضامن الاجتماعى على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث يشهد مشاركة 12 دولة عربية متضمن ضيف الشرف المملكة الأردنية الهاشمية باعتبارها رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وتبلغ عدد الأسر المنتجة المشاركة فى المعرض حوالى 150 أسرة منتجة موزعة، كالتالى 70 أسرة مصرية، و80 أسرة من الدول العربية.