«أصل السيرة».. «إكسترا نيوز» تنقل فيلمًا تسجيليًا عن سوهاج الجديدة «فيديو»

جدة - نرمين السيد - ويرى الأهالى، فى الفيلم الذى نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أنّ صعيد مصر كان منسيًا، لكن الأمر تغير تمامًا فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث قال أحدهم: "العهد الجديد جالنا بالخير، سوهاج هى الأساس والمنبع، مفيش زى سوهاج".

وأكد آخر: "نشهد نهضة فى سوهاج فى كل المجالات، مثل التعليم والصحة والكهرباء والمياه والزراعة والصناعة، حياة كريمة لسوهاج، كما أن حقى كإنسان فى الحفظ والصوت، سوهاج الجديدة مش مجرد عمارات وبيوت، لكنها روح جديدة، مليارات اتصرفت فى مكانها الصحيح عشان نعمرها بمبانى وأسواق ووحدات وأسواق ومنطقة صناعية والنتيجة مستقبل يبنى لكل جيل".