سفارة مصر تتابع أحوال المواطنين المصريين المصابين فى حادث حريق بالأردن

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الخارجية على متابعة تطورات الحالة الصحية للمصريين المصابين بحادث انفجار أحد الأفران بمصنع لتدوير الإطارات بمنطقة شرق العاصمة الأردنية (عمان) مساء يوم 2 يناير الجارى، والذى أسفر عن وقوع ضحايا بلغ عددهم سبعة مواطنين توفى منهم ثلاثة، وأصيب أربعة بالحادث.

وأضافت الوزارة فى بيان صحفى، أنه وفى إطار توجيهات وزير الخارجية للبعثة الدبلوماسية بالأردن، تواصلت السفارة المصرية فى الأردن فور وقوع الحادث مع الجهات المعنية بالدولة للوقوف على تطورات الحادث، حيث توجه القنصل المصرى فى عمان فى حينه إلى مستشفى " البشير" العام للاطمئنان على أوضاع المصابين الصحية والتأكد من حصولهم على أفضل رعاية صحية وتقديم كافة أوجه الرعاية القنصلية لهم.

وتفقد القنصل المصابين، حيث تبين أن اثنين منهم فى حالة خطرة، واثنين آخرين حالتهما مستقرة، غادر أحدهما المستشفى بعد تحسن حالته الصحية لأن إصابته كانت طفيفة، وجارى إستكمال علاج باقى المصابين بالحادث وعددهم ثلاثة.

وأوضحت الخارجية أن السفارة تواصل الجهود للإسراع بإنهاء إجراءات نقل المواطنين الثلاثة الذين لقوا حتفهم فى الحادث، فضلا عن إجراء الاتصالات والإجراءات اللازمة لضمان حصول الضحايا وورثة المتوفين على جميع حقوقهم من تعويضات حسبما تفضى له التحقيقات الجارية حول الحادث.

وأضافت أن القطاع القنصلى بوزارة الخارجية يتابع عن كثب الحادث وأحوال الضحايا ويقوم بالتنسيق مع سفارتنا فى الأردن وعائلات الضحايا المصابين فى مصر.