جدة - نرمين السيد - قال المهندس محمد عبدالكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الدولة المصرية تولى اهتمامًا بالصعيد فى الفترة الأخيرة بشكل غير مسبوق على مدار الـ30 سنة ماضية، وأنه خلال السنوات الخمس الماضية، شهد طفرة صناعية هائلة.





وأضاف "عبدالكريم"، فى لقاء خاص على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن مصر لديها 10 مجمعات صناعية بمحافظات الصعيد، تضم 2000 وحدة جاهزة لعمل المستثمرين، وجميع المجمعات الصناعية مفتوحة للمستثمرين فى الداخل والخارج. وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى أن الدولة المصرية نجحت فى تمكين القطاع الخاص بمحافظات الصعيد لتوفير فرص عمل للشباب، بتوفير أكثر من 30 منطقة صناعية بها أراضٍ جاهزة لبناء المصانع، بالإضافة إلى تسهيل التراخيص والإجراءات على المستثمرين، ويتم إنشاء مشروعات على الأرض وليس مجرد أفكار، فهى فرصة حقيقية للاستثمار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس «التنمية الصناعية» لـ«القاهرة الإخبارية»: الصعيد شهد طفرة خلال 5 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.