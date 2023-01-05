إنسان بسيط وأخ أكبر حنون.. أهالى قرية أم دومة يصفون لحظات إفطارهم مع الرئيس "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 يناير 2023 10:28 مساءً - افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من مشروعات حياة كريمة بمحافظة سوهاج، وتناول الرئيس الإفطار مع أهالي قرية أم دومة.

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته الكبيرة بلقاء أهالى سوهاج، وقال الرئيس خلال لقائه بأهالي قرية أم دومة: "سعيد إن أنا أشوفكم.. كل سنة وأنتم طيبين.. الصعايدة جدعان بجد أهل عزة وأهل كرم وأهل شهامة ومروءة وزيادة شوية"، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر للمتطوعين في مشروع حياة كريمة بمحافظة سوهاج.

وتعليقا على زيارة الرئيس لأهالى قرية أم دومة، أكد عبد الرحمن محمود، من أهالى القرية، أن فرحتهم لا توصف اليوم بزيارة الرئيس السيسى للقرية، وأوضح قائلا: "الفرحة الأخرى بالمشروعات التي تمت بالقرية في كل القطاعات قطاع التعليم والصحة والرى والشباب والرياضة الطرق والكهرباء، ونحن نتمنى زيارة الرئيس لنا مرات عديدة، ونحن نشكر الرئيس السيسى على كل ما قدم لنا من إنجازات ضمن مبادرة حياة كريمة".

أما عزة كمال، من أهالى القرية فقالت عن لقائها الرئيس السيسى اليوم: "إنه شعور لا يوصف، لم نكن نحلم أن يجمعنا بالرئيس لقاء وجها لوجه بعيدا عن التليفزيون والميديا"، مشددة على أن الرئيس وعد ونفذ كل وعوده.

واختتمت تصريحاتها قائلة: "عندما تجلس مع الرئيس كأنك جالس مع أخيك، جلسه مليئة بالدفء والأجواء الأسرية كما لو أنه أحد الأقارب لنا، أو صديق".

أما ألفت عبد الرحمن، طالبة بالصف الثالث الثانوى، والتي شاركت في الإفطار مع الرئيس السيسى اليوم، فقالت: "لم أكن أتخيل أن أجلس مع الرئيس اليوم وجها لوجه، وكان اليوم جميلًا، والقرية في عهد الرئيس تغيرت للأحسن والأفضل".

وتابعت: "عندما أعود للمدرسة سوف أقول لزملائى الرئيس السيسى من قريب شكل تانى خالص ومتواضع أب ولا يمكن وصف الجلوس والتحدث معه الرئيس السيسى غير متكلف بسيط جدا بدون حراسة، كأنه واحد مننا يتحدث بدون كلفة، سمع مننا، كان دائما يداعب الأطفال وكان بيأكل الأطفال بيده، الرئيس واحد مننا، وربنا يكلل جهوده كلها بالنجاح، وتحيا مصر".