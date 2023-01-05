محافظ الجيزة يزور مقر الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد (صور)

جدة - نرمين السيد - زار أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الخميس، مقر الكنيسة الإنجيلية بشارع المحطة بمدينة الجيزة وكان فى استقباله الدكتور القس بشير أنور نودى راعى الكنيسة الإنجيلية بالمحافظة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.





وأكد محافظ الجيزة، أن ما تشهده الدولة المصرية ممثلة فى عنصرى الأمة من ترابط وتحاب لهو الدعامة الرئيسية للحفاظ على الوطن ومواجهة كل محاولات التفرقة التى يحاول البعض زرعها بغرض التخريب، متمنيًا للحضور من رعايا الكنيسة الإنجيلية وللشعب المصرى الأمن والرخاء.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه لا فرق بين أى من المواطنين سوى بقدر وطنتيه، وأن الجميع يعمل لكى تصل مصر لمصاف الدول المتقدمة وتحتل المكانة التى نحلم بها بين دول العالم.

ومن جانبه، أبدى القس بشير أنور، سعادته لحرص المحافظ على الحضور وتقديم التهنئة بمقر الكنيسة، وعن حجم الود الذى يلقاه طوال أيام العيد من مختلف طوائف الشعب.

رافق المحافظ خلال زيارته اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وهند عبد الحليم نائب المحافظ، واللواء علاء بدران السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وأعضاء مجلس النواب والمستشار العسكرى للمحافظة وقيادات مديرية أمن الجيزة ومديرى مديريات الاوقاف والتربية والتعليم والصحة والزراعة ورئيس جهاز التفتيش ورئيس هيئة النظافة ورئيس حى جنوب.