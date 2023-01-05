محافظ الغربية يتابع استعداد الاحتفال بعيد الميلاد المجيد (صور)

جدة - نرمين السيد - أجرى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، جولة مسائية، اليوم الخميس؛ لمتابعة آخر استعدادات المحافظة لاستقبال المصلين فى كنائس طنطا، حيث تفقد محيط مطرانية طنطا ومحيط كنيسة مارى جرجس، والتى سيقام بها قداس عيد الميلاد المجيد غدا الجمعة.





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