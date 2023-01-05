الزمالك يتعادل مع الداخلية ويفقد النقطة الخامسة على التوالي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 يناير 2023 09:30 مساءً - سقط فريق الزمالك في كمين الداخلية، وتعادل بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الخميس، باستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليفقد النقطة الخامسة على التوالي بعد الخسارة أمام أسوان في الجولة الماضية.

جاء هدف الداخلية في الدقيقة 26 من زمن اللقاء، عن طريق سمير فكري، حيث بدأت الهجمة من تمريرة اللاعب أحمد سيد عبد النبي من منتصف الملعب جهة اليمين، وصلت للاعب سمير فكري داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة لتمر من بين قدمي الحارس عواد لداخل الشباك، بينما تمكن محمد عبد الفني من احراز التعادل في الدقيقة 90+6 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز الثانى بجدول الدورى برصيد 25 نقطة بعدما لعب 12 مباراة حقق 7 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى خسارة، وسجل لاعبيه 22 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف، فيما يحتل الداخلية المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط بعدما لعب 12 مباراة حقق فوز وحيد و6 تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه 13 هدفا.



الشوط الأول



بدأت المباراة بضغط قوي من لاعبي فريق الزمالك في محاولة لتسجيل الهدف الأول، وفي الدقيقة السابعة زيزو سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

تواصلت المحاولات، وجاءت تصويبة من زيزو من خارج منطقة الجزاء لصالح فريق الزمالك لكنها بعيدة عن المرمى، وكاد حمزة المثلوثي يسجل الهدف الأول للأبيض في الدقيقة 13 لولا براعة الدفاع.

الداخلية دخل في أجواء اللقاء، وسدد مؤمن عاطف الكرة من داخل منطق الجزاء وارتدت من جسد محمد عواد ووصلت لعيسى عبد الله الذي حول الكرة برأسية قوية في اتجاة المرمى وتصدى لها محمد عبد الغني قبل دخولها في المرمى.

وفي غفلة من دفاع الفريق الأبيض، أحمد سيد عبد النبي ارسل تمريرة بينية من منتصف الملعب جهة اليمين وصلت للاعب سمير فكري داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة لتمر من بين قدمي الحارس عواد لداخل الشباك.

حاول الزمالك ادراك التعادل وكثف من هجماته، وأرسلت الكرة لداخل منطقة الجزاء وحولها حسام عبد المجيد برأسية أمسك بها الحارس بسهولة، بعدها شتت دفاع الداخلية عرضيتين من المثلوثي وزيزو في دقيقة واحدة.

تقدم الزمالك للهجوم سمح بوجود مساحات كبيرة في الخط الخلفي استغلها رشيد وزملائه بتعليمات من رضا شحاته، لكن نهاية هذه الهجمات لم تكن بالمستوى المطلوب، في ظل اندفاع كبير من الجانب الأخر لادارك التعادل قبل نهاية الشوط الأول.



الشوط الثاني



في الشوط الثاني، دفع فيريرا بالثنائي مصطفى شلبي وعماد نبيل دونجا، بدلا من عمرو السيسي وسيد عبد الله نيمار في محاولة لادارك التعادل.

بعد مضي عشر دقائق من هذا الشوط تقريبا، زيزو أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار وشتتها عبد العزيز السيد قبل دخولها لمنطقة الجزاء، وبعدها أهدر سامسون أخطر فرص الفريق الأبيض.

واضطر فيريرا لتغيير محمد عبد الشافي الظهير الأيسر ونزول سيف جعفر بدلا منه، ونزول سيف الجزيري بدلا من أشرف روقا، وذلك قبل نصف ساعة من صافرة النهاية، لكن مع دفاعات الداخلية تهاوت كل محاولات الزمالك وكان مصيرها الفشل.

اشتعلت المباراة في الربع الأخير وأرسل مصطفى شلبي تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء ومرت من أمام سامسون أكينيولا وسيطر عليها الدفاع، بعدها زيزو أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار حولها سيف الدين الجزيري برأسية مرت مباشرة لخارج الملعب.

وفي الأنفاس الأخيرة، أرسل زيزو تمريرة عرضية من جهة اليسار مرت بشكل غريب من أمام سامسون وسيف الدين الجزيري لخارج الملعب، بعدها بدقيقة أرسل تمريرة عرضية أخرى من جهة اليمين حولها سيف الدين الجزيري برأسية وتصدى لها الحارس رضا السيد.

في الوقت بدل الضائع سدد نبيل عماد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب، بعدها طالب لاعبو الزمالك بضربة جزاء تغاضى عنها الحكم، ليتمكن محمد عبد الغنى من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

تشكيل المباراة

وضم تشكيل الزمالك كلا من: "حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبدالمجيد - محمد عبدالغنى - حمزة المثلوثي، وخط الوسط: عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور- أحمد مصطفى "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار"، وفي الهجوم: سامسون أكينولا.

بينما جاء تشكيل الداخلية: " حراسة المرمى: رضا السيد، خط الدفاع: أحمد سيد عبد النبي - أحمد محمود - محمد نجيب - عبد العزيز سيد، خط الوسط: محمود طلعت - كليتشي شميزين - مؤمن عاطف، وخط الهجوم: سمير فكري - أحمد رشيد - عبد الله أوجفيني".

تفوق تاريخي

التقى الزمالك مع الداخلية بعد لقاء اليوم فى 16 مباراة بواقع ( 14 مباراة بالدورى + 2 مباراة بالكأس)، حقق الفارس الأبيض 13 انتصار وتعادل مرتين وخسر مرة وسجل لاعبيه 28 هدفا بينما سجل الداخلية 10 أهداف.

اللقاء الأول بين الزمالك والداخلية كان يوم 23 يناير 2007 وانتهى بفوز الزمالك 1-0 بكأس مصر بينما كان اللقاء الأخير قبل مواجهة اليوم يوم 13 يونيو 2022 وانتهى بفوز الزمالك 2-1 بكأس مصر

وتعد النتيجة الأكبر بين الفريقين هى فوز الزمالك 3-0 فى موسم 2017 بينما أمتع مباراة كانت فوز الزمالك 4-3 فى 2017.