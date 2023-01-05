5 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى تغير وجه سوهاج (صور)

جدة - نرمين السيد - افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، عددًا من المشروعات القومية بمحافظة سوهاج، اليوم الخميس، وسط فرحة كبيرة من الأهالى وأبناء القرى، من بينها افتتاح 5 مشروعات جديدة لمياه الشرب والصرف الصحى.





محطات مياه شرب وصرف صحى التى حصلت على الشهادة الدولية فى التنمية الفنية المستدامة TSM، تضمنت:

1- محطة مياه مزاتا المدمجة

2- محطة مياه سوهاج غرب

3- محطة مياه جزيرة محروس

4- محطة معالجة صرف صحى الهجارسة

5- حطة رفع وشبكة صرف صحى سلامون، بالإضافة إلى تجديد الشهادة لثلاث محطات وهى: البلينا السطحية والمراغة السطحية والمنشاة السطحية".

طفرة فى قطاع الشرب

وقال المهندس محمد صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه سوهاج والصرف الصحى، خلال بيان اليوم، إن محافظة سوهاج شهدت طفرة فى إنشاء مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وأضاف المهندس محمد صلاح، أن ذلك يأتى خصوصا بعد تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتطوير الريف المصرى.

وتابع صلاح، إلى أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرًا لمواصلة جهودها لتقديم أفضل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، وتحسين الخدمات المقدمة.

2.3 مليار جنيه

وأوضح أن الدولة خصصت 2.3 مليار جنيه لتنفيذ عدد كبير من مشروعات المياه والصرف الصحى، وذلك ضمن المبادرة الرئيسية حياة كريمة لتطوير الريف.

وواصل أن من بين جهود التطوير مشروع صرف صحى قرى حاجر مشطا والصفيحة ونزالى داود والشيخ رحومة بمركز طهطا.

واستكمل: يأتى ذلك بالإضافة إلى افتتاح محطة مياه الأحايوة شرق والصوامعة شرق مركز أخميم، ومحطة بيت علام بمركز جرجا، شبكات وصرف صحى أبواش، إلى جانب إحلال وتجديد وصلات مياه شرب وصرف صحى، بقيمة 295 مليون جنيه.

واستكمل: شاركت شركة مياه الشرب بسوهاج بـ7 مراكز ضمن مبادرة حياة كريمة فى تطوير الريف المصرى بقيمة 26.8 مليار جنيه، والتى كانت من تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث شملت المشروعات 8 محطات معالجة صرف صحى، وخطوط طرد ورفع وشبكات انحدار و3 محطات مياه شرب سطحية لخدمة حوالى 3.3 مليون نسمة.