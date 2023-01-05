السيسى يكرم اسم صاحب أشهر صورة من نصر أكتوبر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتسلمت الجائزة كريمة البطل الزميلة الصحفية صفاء القاضى، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية فى محافظة سوهاج. والقاضى صاحب أشهر صورة من نصر أكتوبر المجيد، وأحد أبطال حرب أكتوبر الكتيبة 212 الفرقة 19 مشاة.

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