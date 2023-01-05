مدبولى يهنئ البابا تواضروس بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد (صور)

جدة - نرمين السيد - زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المقر البابوى بالقاهرة، حيث هنأ قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.





وخلال اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن خالص تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة الغالية على قداسة البابا، وأبناء مصر المسيحيين، بالداخل والخارج، بدوام الصحة والخير.

من جانبه، أكد قداسة البابا تواضروس الثانى تقديره لحرص رئيس الوزراء على القدوم للمقر البابوى للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، عقب يوم طويل فى سوهاج، متمنيا للحكومة والدولة المصرية المزيد من النجاح فى مسيرة التقدم والبناء، وراجيا أن ينعم الله على مصر وشعبها بدوام الأمن والرخاء.

وثمن البابا جهود الحكومة فى التواصل الفاعل مع الرأى العام، بلغة تناسب العصر، مدللا على ذلك باستخدام أدوات عصرية مثل "الإنفوجراف" الذى بعده مركز معلومات مجلس الوزراء، وييسر وصول المعلومة بصورة دقيقة ومبسطة.

وتمنى "البابا" أن تعبر مصر من التحديات الراهنة كافة، معتبرًا ارتباط بداية العام بموسم الأعياد إشارة ايجابية تبعث على الأمل فى تجاوز الأزمة، مؤكدا أنه رغم الصعوبات يد الله لن تترك مصر، وأوضح البابا أن الزيارة الرئاسية اليوم إلى محافظة سوهاج، رسالة مهمة تعكس اهتمام الدولة بالصعيد وأبنائه.

وعقب رئيس الوزراء مؤكدا أن مصر قادرة، بعون الله، على تجاوز التحديات الاقتصادية التى يتعرض لها دول العالم أجمع حاليا، ومن بينها مصر، مشددا على عزم الدولة على مواصلة جهود البناء والتنمية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الصعيد يشهد تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، التى تستهدف تحسين حياة أبناء الوطن هناك.