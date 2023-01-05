أبرزها توشكى وغرب المنيا.. «إكسترا نيوز» تُبرز المشروعات الزراعية فى الصعيد

جدة - نرمين السيد - وعرضت القناة فيديوجراف، تضمن أبرز تلك المشروعات، ومنها الاهتمام بالتوسع الأفقى الزراعى، للارتقاء بانتاجية المحاصيل، كما توسعت الدولة فى تقديم خدمات دعم المزارعين ودعم الصادرات الزراعية من الصعيد.

واهتمت الدولة أيضًا بتنمية الثروة الحيوانية لصغار المزارعين، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات وتمويلات للمزارعين بالصعيد، فضلًا عن إضافة ما يقرب من 550 ألف فدان عبر عدة مشروعات أبزها توشكى وغرب المنيا.

كما حدثت الدولة نُظم الرى، مع إقامة محطات بحثية زراعية، وزاد تمويل المشروع القومى للبتلو فى محافظات الصعيد، إضافة لتطوير مراكز تجميع الألبان.