جدة - نرمين السيد - وعرضت القناة فيديوجراف، تضمن أبرز تلك المشروعات، ومنها الاهتمام بالتوسع الأفقى الزراعى، للارتقاء بانتاجية المحاصيل، كما توسعت الدولة فى تقديم خدمات دعم المزارعين ودعم الصادرات الزراعية من الصعيد.
واهتمت الدولة أيضًا بتنمية الثروة الحيوانية لصغار المزارعين، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات وتمويلات للمزارعين بالصعيد، فضلًا عن إضافة ما يقرب من 550 ألف فدان عبر عدة مشروعات أبزها توشكى وغرب المنيا.
كما حدثت الدولة نُظم الرى، مع إقامة محطات بحثية زراعية، وزاد تمويل المشروع القومى للبتلو فى محافظات الصعيد، إضافة لتطوير مراكز تجميع الألبان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبرزها توشكى وغرب المنيا.. «إكسترا نيوز» تُبرز المشروعات الزراعية فى الصعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.