محمد صلاح يتألق وجاكبو يظهر للمرة الأولى في تدريبات ليفربول

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 يناير 2023 08:30 مساءً - تألق الدولي المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول في التدريبات التي أقيمت مساء اليوم الخميس استعداداً للمباراة المرتقبة أمام وولفرهامبتون المقرر لها بعد غداً السبت، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الحالي 2022-2023.

كما شارك اللاعب الهولندي كودي جاكبو في التدريبات الجماعية لأول مرة مع نادي ليفربول بعد انتقاله من أيندهوفن الهولندي.

وأصدر نادي ليفربول بيان رسمي: قال فيه: "كودي جاكبو هو رسميًا لاعب ليفربول بعد انتهاء إجراءات انتقاله من أيندهوفن بنجاح يوم الثلاثاء".

أضاف البيان: "اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا مسجل الآن رسميًا في الريدز وهو قادر على بدء العمل مع ناديه الجديد".

أنهي الريدز بيانه: "قد يدخل اللاعب الهولندي الدولي الآن في المنافسة على مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت مع وولفرهامبتون واندرارز".

جاكبو صاحب الـ 23 عاما، يلعب في الجبهة اليسرى وظهر بمستوى مميز مع منتخب هولندا في كأس العالم الأخير، وأحرز 3 أهداف في 5 مباريات قبل أن يتلقى هزيمة من الأرجنتين في ربع نهائي المونديال.

ذكرت صحيفة "ليفربول إيكو"، إن فريق ليفربول سيفتقد مدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك لمدة تصل إلي 3 أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة برينتفورد الاخيرة في الدوري الإنجليزي. خسر فريق ليفربول أمام برينتفورد 1-3 في الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2022-2023. وشارك الهولندي فان دايك في مباراة ليفربول أمام برينتفورد، لكن تم إستبداله في الدقيقة 46 لشعوره ببعض الألام العضلية. وتعد إصابة الهولندي فيرجيل فان دايك وغيابه عن ليفربول أمام وولفرهامبتون، ضربة دفاعية للريدز قبل مواجهة وولفرهامبتون. تجمد رصيد فريق ليفربول عند النقطة 28 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، متأخرًا بـ 16 نقطة عن أرسنال المتصدر برصيد 44 نقطة. محمد صلاح في التدريبات محمد صلاح محمد صلاح في ليفربول محمد صلاح في ليفربول محمد صلاح في ليفربول

جاكبو في تدريبات ليفربول

جاكبو في تدريبات ليفربول