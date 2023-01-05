«إكسترا نيوز» تستعرض المشروعات القومية فى سوهاج خلال 8 سنوات «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وعرضت القناة فيديوجراف، تضمن أبرز تلك المشروعات، حيث شملت محافظة سوهاج 415 مشروعًا قوميًا منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مقاليد الحكم فى عام 2014.

وكان للتعليم ما قبل الجامعى، النصيب الأكبر من المشروعات، حيث وصل إجمالى عدد المشروعات 320 مشروعًا، وذلك للقضاء على الأمية، فيما كان نصيب قطاع الرى 49 مشروعًا قوميًا.

كما شملت المشروعات أيضًا قطاع الصرف الصحى بـ29 مشروعًا قوميًا لحل الأزمة بالمحافظة، فيما كانت حصة مشروعات الإسكان بـ7 مشروعات، وزادت الاستثمارات العامة الموجهة فى محافظة سوهاج، العام الماضى، بنسبة 43%.

وشملت المشروعات، الحرم الجامعى الجديد لجامعة سوهاج، بمدينة سوهاج الجديدة، المُقام على مساحة 1000 فدان، وتم تشييد الحرم الجديد للمبانى على مساحة 750 فدان، فيما تم تخصيص الـ250 فدانًا المتبقية للمزارع.

ويضم الحرم الجامعى الجديد، 10 كليات، منها 7 كليات نظرية وهى: التجارة، التربية، الآداب، الزراعة، الحقوق، الألسن، والتربية الرياضية، بالإضافة إلى 3 كليات عملية وهى: الهندسة، الطب البيطرى، والحاسبات والذكاء الاصطناعى".