صاحب مصنع: الرئيس السيسى أب وسند للصناعة المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 يناير 2023 07:32 مساءً - قال أحمد العريان صاحب أحد المصانع بسوهاج: "احنا اتشرفنا بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو أب وسند للصناعة ويساعدنا على العمل وساعدنا على إنشاء مصنع للأحذية الخفية يخدم أهالى سوهاج وأى حلم ممكن يتحقق وتعاونا مع مبادرة ابدأ لإنشاء مشروعات صغيرة للشباب".

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج اليوم المذاع على قناة دى إم سى: "هذه أول مرة يتم عمل مصنع للأحذية الخفيفة أو الكوتشى بمحافظات الصعيد والقادم أفضل إن شاء الله".

دارت محادثة كلامية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأحمد العريان، رئيس مجلس إدارة أحد مصانع الغزل والنسيج وصناعة الأحذية في مركز جرجا بمحافظة سوهاج، حول مصنعه وإنتاجه، وداعب رئيس الجمهورية صاحب المصنع قائلا: "أقدر أسألك على أرباحك الشهرية كام؟" ليرد العريان" بالقول: "لو بعت بـ100 ألف جنيه نكسب 20 إلى 35 ألف جنيه"، ليداعبه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجددا: "هبعتلك الدكتور معيط على طول".

وسرد أحمد العريان، أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تفاصيل مصنعه وإنتاجه، موضحا: "نعمل مع مبادرة ابدأ للتنمية الصناعية، وعملنا أول مصنع لصناعة الأحذية في الصعيد في محافظة سوهاج، وسوف نقدم نموذج لمصنع كبير لصناعة الأحذية ليكون الأكبر في الشرق الأوسط بـ500 ماكينة لإنتاج من 9 – 10 ملايين قطعة أحذية سنويا، ونحرص على تعميق الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل للشباب وتقليل الواردات وتوفير العملة الصعبة لمصر، واسمح لي فخامة الرئيس أن أقدم أول 1000 حذاء هدية مننا لأهالي مبادرة حياة كريمة".

وأشار صاحب المصنع، إلى أن المصنع يعمل به 20 شخصا بمرتبات من 6 إلى 10 آلاف جنيه.