الأهلي يؤمن قمة الدوري بثنائية أفشة وديانج في إنبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 يناير 2023 07:32 مساءً - حافظ فريق الأهلي على قمة بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً ثميناً على إنبي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى المصري.

سجل ثنائية الأهلي ، محمد مجدي أفشة وديانج في الدقيقتين 59 و77 ، وبهذا الفوز يواصل الأهلي الانتصارات المحلية بعد الفوز الكبير على بيراميدز بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية.

ورفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة من 12 مباراة ، فيما توقف رصيد إنبي عند 10 نقاط من 12 مباراة أيضاً، ويبقي في المركز الرابع عشر.



الشوط الأول



بداية حماسية من جانب الأهلي الذي ضغط عن طريق الشحات وأحمد عبد القادر، وأهدر محمد شريف أكثر من فرصة كرة قبل أن يطالب لاعبي إنبي باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة بسبب لمس الكرة "يد" ياسر إبراهيم مدافع الأهلي ، ولجأ محمود البنا حكم المباراة إلى تقنية الفيديو لكنه رفض احتساب ركلة زاء وأمر باستكمال اللعب.

وضغط فريق انبي ونشط أداؤه بشكل ملحوظ عن طريق كابو وأحمد رفقة أوفة، وتلقى الشحات كرة وراوغ دفاع انبي لكنه تباطأ في التسديد، ليتدخل دفاع الفريق البترولي وينقذ الموقف.

استعاد الأهلي السيطرة على مجريات الأمور ولعب للأمام عن طريق الشحات وشريف ومعلول لكن الهجمات لم تُسفر عن جديد بشأن هز الشباك حتى الدقيقة 30 ، واعتمد الفريق البترولي على الهجمات المرتدة.

في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول ضغط الأهلي بقوة ونال خالد رضا بطاقة صفراء للخشونة مع لاعب الأهلي ، وحاول الفريقان التسجيل لكن الشوط الاول ينتهي بالتعادل السلبي.

وضم تشكيل الأهلى كلاً من: محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني ومحمود متولي وياسر إبراهيم وعلي معلول في الدفاع واليو يانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة في الوسط، وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمد شريف في الهجوم.

فيما جاء تشكيل إنبي كالتالي : عبد العزيز البلعوطي في حراسة المرمي، أحمد يوسف وخالد رضا ومحمد حامد ومؤمن راضي في الدفاع، وأحمد كالوشا ومصطفي ديدوار وأحمد عيد ومحمد حمدي في الوسط ، رفيق كابو وأحمد أمين قفة في الهجوم.



الشوط الثاني



تأخر إنطلاق الشوط الثواني حوالي 90 ثانية بسبب إصابة أحد المشجعين وتم علاجه ، وأنطلق هذا الشوط شهدت الانطلاقة هجوم متبادل من جانب الفريقين، ومرر على معلول عرضية جيدة من الناحية اليسرى لكن لم تجد من يُتابعها ويُسجلها في الشباك.

الهجوم الأهلاوي تواصل ومرر عمرو السولية كرة بينية رائعة أحسن محمد مجدي أفشة التعامل معها وراوغ دفاع أنبي وأودعها في الشباك مُسجلاً الهدف الأول للأحمر في الدقيقة 59 ونال أفشة بطاقة صفراء بعدما خلع قميصه احتفالاً بالهدف.

اشتعلت المباراة بين الفريقين وأهدر الشحات وأفشة أكثر من فرصة خطرة للأهلي كما هدد انبي مرمى الاهلي أكثر من مرة ، وأسفر الهجوم الأهلاوي عن هدف رائع سجله آليو ديانج بعدما تلقى تمريرة من عمرو السولية وانطلق بشكل رائع بين مدافعي إنبي وراوغهم وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 77.

بعد الهدف ، تلقى محمد شريف كرة جيدة لكنه تباطأ في التسجيل ومررها مُتأخراً لمحمد هاني لكن دفاع إنبي تدخل في الوقت المناسب وأنقذ الموقف ، وشارك ثلاثي الأهلي ، رامي ربيعة وسافيو وشادي حسين بدلاً من محمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد شريف في الدقيقة 83 وحاول الاهلي التسجيل مرة ثالثة وشارك مصطفى سعد ميسي لأول مرة في الأهلي حيث نزل بدلاً من أفشة وأحمد نبيل كوكا بدلاً من عمرو السولية.

وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات أهلاوية للتسجيل لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثنائية نظيفة.