وزير الدفاع يهنئ البابا تواضروس الثانى بمناسبة عيد الميلاد المجيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 يناير 2023 07:32 مساءً - قام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يرافقه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة بتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية .

وأكد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أن مصر ستظل قوية بوحدة نسيجها الوطنى وأن رجال القوات المسلحة يضعون أمن مصر وإستقراره فوق كل إعتبار مستعدين للتضحية بأرواحهم فداءً للوطن ، مشيراً إلى أن القوات المسلحة ستظل فى طليعة قوى الدولة الشاملة لبناء مستقبل مشرق لوطننا العزيز لتتواصل مسيرة البناء والعطاء فى كافة ربوع الوطن ، معرباً عن إعتزاز القوات المسلحة بالمواقف الوطنية لقداسة البابا تواضروس الثانى ، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر والمصريين بالأمن والإستقرار .

من جانبه أشاد البابا تواضروس الثانى بالدور الوطني للجيش المصرى العظيم ودوره فى خدمة الوطن وحماية أمنه وإستقراره ، مؤكداً أن المصريين بكل طوائفهم على قلب رجل واحد فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة لمصرنا الغالية ، مشيراً إلى أن عيد الميلاد المجيد يمثل إنبعاثة لأمل جديد ومستقبل مشرق لمصر .