الأهلي يتقدم على إنبي في الدقيقة 58

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 يناير 2023 07:32 مساءً - سجل محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي هدف التقدم لفريقه في مرمى إنبي في الدقيقة 58 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الخميس على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري، من أجل الاطمئنان على أحد المشجعين بعد سقوطه من على السور الحديدي.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد إنبي اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويتكون تشكيل الأهلي من، محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني ومحمود متولي وياسر إبراهيم وعلي معلول في الدفاع واليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة في الوسط وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمد شريف في الهجوم.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من، علي لطفي ورامي ربيعة وبرونو سافيو وشادي حسين ومصطفى سعد ورأفت خليل ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف.

فيما أعلن طلعت يوسف المدير الفني لإنبي تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، والمكون من، عبد العزيز البلعوطي في حراسة المرمي، أحمد يوسف وخالد رضا ومحمد حامد ومؤمن راضي ، وأحمد كالوشا ومصطفي دويدار وأحمد عيد ومحمد حمدي في الوسط ، رفيق كابو وأحمد أمين قفة.

وفي البدلاء ، علي فوزي ومصطفي شكشك وعبد الرحمن سمير ومحمد اسماعيل مروان داوود وعبد الرحمن عماد واحمد العجوز وكريم الطيب ومحمد عبد العاطي .