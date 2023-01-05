وزير الدفاع يهنئ البابا تواضروس الثانى بمناسبة عيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - قام الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، يرافقه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، بتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.





وأكد الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن مصر ستظل قوية بوحدة نسيجها الوطنى وأن رجال القوات المسلحة يضعون أمن مصر واستقراره فوق كل اعتبار مستعدين للتضحية بأرواحهم فداءً للوطن.

وأشار إلى أن القوات المسلحة ستظل فى طليعة قوى الدولة الشاملة لبناء مستقبل مشرق لوطننا العزيز لتتواصل مسيرة البناء والعطاء فى كافة ربوع الوطن، وأعرب عن اعتزاز القوات المسلحة بالمواقف الوطنية لقداسة البابا تواضروس الثانى، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر والمصريين بالأمن والإستقرار.

من جانبه، أشاد البابا تواضروس الثانى بالدور الوطنى للجيش المصرى العظيم ودوره فى خدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره، مؤكدًا أن المصريين بكل طوائفهم على قلب رجل واحد فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة لمصرنا الغالية، مشيرًا إلى أن عيد الميلاد المجيد يمثل إنبعاثة لأمل جديد ومستقبل مشرق لمصر.