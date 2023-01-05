مصر تحصد ثلاث جوائز للتميز العربى الحكومى

جدة - نرمين السيد - احتفلت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، بتكريم الفائزين فى جائزة التميز الحكومى العربى التى أطلقتها حكومة دولة الإمارات فى عام 2019 بالشراكة مع جامعة الدول العربية ممثلة بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية، فى دورتها الثانية.





جاء ذلك برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، وذلك بهدف الإسهام فى التطوير الإدارى والتميز المؤسسى الحكومى، وتحفيز الفكر القيادى، والاحتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية الناجحة فى الدول العربية.

شارك فى الحفل محمد بن عبد الله القرقاوى، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومى العربى، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأعضاء مجلس أمناء الجائزة، وممثلون عن الحكومات العربية، وتم تكريم الفائزين فى 15 فئة تنقسم بين الجوائز المؤسسية والجوائز الفردية، لتغطى جوانب العمل الحكومى العربى كافة.

وتسلم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس جائزة أفضل مؤسسة عربية عن هيئة قناة السويس. كما فاز بجائزة أفضل محافظ عربى أشرف عطية، محافظ أسوان. كما حصد مشروع الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى جائزة أفضل مشروع حكومى عربى لتطوير البنية التحتية.

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