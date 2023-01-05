جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، فى المقر البابوى بالقاهرة، اليوم الخميس، الدكتورة هالة حلمى السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، وذلك لتقديم التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس يستقبل وزيرة التخطيط ورئيس القومى للمرأة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.