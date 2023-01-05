تسهم فى تنمية الصعيد.. أبرز المعلومات عن المنطقة الصناعية بغرب جرجا

جدة - نرمين السيد - تولى القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا بتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير فرص العمل لشباب الخريجين وصغار المستثمرين، وظهر هذا الاهتمام على أرض الواقع فى محافظة سوهاج، من خلال المشاريع العملاقة التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، وكان من ضمنها مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الصناعية بغرب جرجا.





وتُعد المنطقة الصناعية بغرب جرجا، أحد القلاع الصناعية الجديدة التى بدأتها الحكومة لفتح آفاق الاستثمار فى صعيد مصر، وانتهت المحافظة من أعمال الصرف الصحى ومكافحة الحرائق والكهرباء والاتصالات والبنية التحتية بالكامل.

أبرز المعلومات

وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية بغرب جرجا نحو 1089 فدانًا، والبنية التحتية للمنطقة القائمة بمساحة 337 فدانًا، كما تبلغ منطقة التوسعات الشمالية 62 فدانًا، فيما تبلغ مساحة التوسعات المستقبلية 690 فدانًا.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لعمليات الترفيق 663.2 مليون جنيه، كما بلغت تكلفة مشروعات الترفيق وتوصيل مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والاتصالات والغاز وشبكات الحريق لـ461.2 مليون جنيه، ووصلت نسبة تنفيذ أعمال الغاز الطبيعى لـ52% بقيمة 171.9 مليون جنيه.

ويُسهم المشروع فى تحسين بيئة الأعمال، وخلق فرص عمل لشباب محافظة سوهاج، كما يُسهم فى تنمية الصعيد بشكل عام.

الاستثمار فى الصعيد

من جانبه، قال اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، إن تنمية وتطوير المنطقة الصناعية بغرب جرجا، يمثل أحد عناصر دفع الاستثمار فى الصعيد ومواجهة البطالة التى تعانى منها المحافظة، مؤكدًا أن المنطقة الصناعية بغرب جرجا تُعد نقطة التقاء بين كبار المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة.

وأضاف محافظ سوهاج، أن مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التى انتهت الأجهزة من إقامته ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتشغيل الشباب، يهدف لتحقيق التكامل الصناعى بين المشروعات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتولى المجمعات الصغيرة إنتاج القطع الصغيرة التى تدخل قى الصناعات الكبرى ضمن لوازم الإنتاج.