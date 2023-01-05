قرار جمهورى بتعيين نائبين جديدين لرئيس اقتصادية قناة السويس للجنوبية والاستثمار

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 يناير 2023 06:30 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 635 لسنة 2022 بتجديد تعيين محمد عبد العزيز محمد براية، نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية (لمدة عام).

وتضمن القرار ، تعيين وليد يوسف إبراهيم موسى، نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للمنطقة الجنوبية (لمدة عام).

كما تضمن القرار تعيين إبراهيم مصطفى إبراهيم عبد الخالق، ، نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج.

ونص القرار على معاملة النواب المعاملة المقررة لنائب الوزير، ويعمل بالقرار اعتبارًا من 2 يناير 2023.