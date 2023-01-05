انتهاء الشوط الأول بين الأهلي وإنبي بالتعادل السلبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 يناير 2023 06:30 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وإنبي باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى المصري بالتعادل السلبي.

بداية حماسية من جانب الأهلي الذي ضغط عن طريق الشحات وأحمد عبد القادر، وأهدر محمد شريف أكثر من فرصة كرة قبل أن يطالب لاعبي إنبي باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة بسبب لمس الكرة "يد" ياسر إبراهيم مدافع الأهلي ، ولجأ محمود البنا حكم المباراة إلى تقنية الفيديو لكنه رفض احتساب ركلة زاء وأمر باستكمال اللعب.

وضغط فريق انبي ونشط أداؤه بشكل ملحوظ عن طريق كابو وأحمد رفقة أوفة، وتلقى الشحات كرة وراوغ دفاع انبي لكنه تباطأ في التسديد، ليتدخل دفاع الفريق البترولي وينقذ الموقف.

استعاد الأهلي السيطرة على مجريات الأمور ولعب للأمام عن طريق الشحات وشريف ومعلول لكن الهجمات لم تُسفر عن جديد بشأن هز الشباك حتى الدقيقة 30 ، واعتمد الفريق البترولي على الهجمات المرتدة.

في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول ضغط الأهلي بقوة ونال خالد رضا بطاقة صفراء للخشونة مع لاعب الأهلي ، وحاول الفريقان التسجيل لكن الشوط الاول ينتهي بالتعادل السلبي.

ويضم تشكيل الأهلى كلاً من: محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني ومحمود متولي وياسر إبراهيم وعلي معلول في الدفاع واليو يانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة في الوسط، وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمد شريف في الهجوم.

ويتواجد على دكة البدلاء كل من: علي لطفي ورامي ربيعة وبرونو سافيو وشادي حسين ومصطفى سعد ورأفت خليل ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف.

فيما جاء تشكيل إنبي كالتالي : عبد العزيز البلعوطي في حراسة المرمي، أحمد يوسف وخالد رضا ومحمد حامد ومؤمن راضي في الدفاع، وأحمد كالوشا ومصطفي ديدوار وأحمد عيد ومحمد حمدي في الوسط ، رفيق كابو وأحمد أمين قفة في الهجوم.

وفي البدلاء: علي فوزي ومصطفي شكشك وعبد الرحمن سمير ومحمد اسماعيل مروان داوود وعبد الرحمن عماد واحمد العجوز وكريم الطيب ومحمد عبد العاطي .

ويحتل الأهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في ثمانية لقاءات وتعادل في 3 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه خمسة أهداف ، في المقابل يحتل انبى المركز الثانى عشر برصيد 10 نقاط بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 4 لقاءات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا.