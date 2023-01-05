الرئيس السيسي: مصر قادرة على كتابة التاريخ مرة أخرى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 يناير 2023 06:29 مساءً - توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي تحية تقدير واعتزاز لـ جموع شعب مصر العظيم، موكدًا أن شعب مصر أثبت كل يوم أن جذوره الراسخة في أرض التاريخ تلهمه ثبات الخطوات نحو المستقبل بإرادة صلبة.

وقال "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية في محافظة سوهاج، اليوم الخميس: "لا أخفي عليكم بالغ سعادتي بوجودي وسط أهالي سوهاج بصفة خاصة،و الصعيد بصفة عامة".

وأضاف إن مصر قادرة على كتابة التاريخ مرة أخرى، مشيرًا إلى أن إجراءات حماية اجتماعية هدفها تقليل آثار موجات التضخم العالمية.

وأكد الرئيس أن سواعد المصريين قادرة على تحويل الحلم إلى حقيقة، مضيفًا أنه كانت توجيهاته واضحة لكافة أجهزة الدولة بوضع تنمية الصعيد في مقدمة الأولويات.

وأكد أيضًا أن مصر واجهت ولا تزال تواجه هذه التداعيات بثبات وقوة، مستفيدين من خطوات الإصلاح الاقتصادي التي شرعنا فيها وانعكست آثارها في قدراتنا في مواجهة تلك الأزمة العالمية.

وتابع: "كانت فلسفة التعامل مع هذه الأزمة قائمة في المقام الأول على بذل الجهود لتقليل آثارها المباشرة على المواطن من خلال تنفيذ سلسلة متكاملة من إجراءات الحماية الاجتماعية والعمل على تقليل آثار موجات التضخم التي ضربت العالم وألقت بظلالها عليها جميعًا".

وأكمل: "بالتوازي مع تلك الإجراءات فقد عملت الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص وجذب استثمارات مباشرة لدعم مؤشرات الاقتصاد الكلي وتنفيذ مبادرات واستراتيجية توطين الصناعة ودعم الصادرات وتقليل ميزان العجز التجاري بما بينعكس بشكل مباشر على قيمة الفتورة الاستيرادية السنوية".