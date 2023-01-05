الرعاية الصحية: نجاح علاج تمدد الشريان الأورطي بتقنية EVAR

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 يناير 2023 06:29 مساءً - أعلن المجمع الطبي بالإسماعيلية التابع لهيئة الرعاية الصحية نجاحًا جديدًا فى علاج تمدد الشريان الأورطى باستخدام أحدث التقنيات المستخدمة فى القسطرة القلبية وهى الدعامة المغطاة بتقنية EVAR.

وأكدت هيئة الرعاية الصحية انه تم تركيب الدعامة المغطاة لمُسن كان يعانى من قصور فى الدورة الدموية للشريان التاجي، وهبوط في وظائف القلب، وكانت كفاءة عضلة القلب %30، حيث كان يعانى من تمدد فى الشريان الأورطى والذى تكمن خطورته فى احتمالية انفجاره مما قد يؤدى إلى الوفاة، فضلًا عن أن المنتفع من أصحاب الأمراض المزمنة، إذ أنه مصاب بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

وكان المريض قد خضع لعدد من الفحوصات الطبية الدقيقة والتقييم باستخدام اختبارات فرز متعددة منها التصوير بالأشعة المقطعية وتصوير القلب بالموجات فوق الصوتية (الإيكو)، وعلى إثرها قرر الطاقم الطبى المعالج التدخل عن طريق فتح محدود لتركيب الدعامة المغطاة بواسطة القسطرة القلبية نظرًا لارتفاع عوامل الخطورة وهبوط وظائف القلب فى حال التدخل الجراحي.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية انه بعناية فائقة وفي غضون مدة زمنية قصيرة تم علاج تمدد الشريان الأورطي بإستخدام الدعامة المغطاة المعروفة بتقنية EVAR و بدون أي مضاعفات، وذلك على يد نخبة من أساتذة واستشاريي جراحة الأوعية الدموية بالمجمع الطبي بالإسماعيلية.

و يعد تركيب الدعامة المغطاة بواسطة القسطرة القلبية من أحدث البروتوكولات المتوفرة عالميًا لعلاج وإصلاح تمدد الشريان الأورطي الباطني بتقنية (EVAR)حيث يتم تركيب دعامة داخل الشريان الأورطي عن طريق شق صغير بالفخذين، وتوضع داخل التمدد للوقاية من خطر انفجار الشريان ومنع مضاعفاته، وتبلغ تكلفة تركيب الدعامة المغطاة عن طريق القسطرة القلبية خارج التغطية الصحية الشاملة 500 ألف جنيه، بينما تحمل المريض 400 جنيه فقط كنسبة مساهمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.