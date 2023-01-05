تنمية الصعيد.. أبرز مشروعات الإسكان الاجتماعى فى سوهاج

جدة - نرمين السيد - وتواصل الدولة اهتمامها بمحافظات الصعيد، بعدما افتتح اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من المشروعات فى محافظة سوهاج، اليوم.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة سوهاج.

وجاء افتتاح المشروعات الجديدة فى إطار خطة الدولة لتنمية الصعيد، وتوجيه الاستثمارات هناك.

وافتتح الرئيس السيسى، مدينة سوهاج الجديدة، على مساحة 30351.01 فدان، وتشمل تنفيذ ما يلى:

وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين.

مستشفى لعلاج الأطفال "شفاء الأورمان".

أسواق تجارية.

مشروعات كهرباء.

مرافق مياه وصرف صحى.

طرق ومبان خدمية.

وشملت مبادرة حياة كريمة الجوانب التعليمية، الصحية، بنية تحتية، إسكان اجتماعى، تطوير وإحلال العديد من المنازل والقرى، كما سيجرى البدء فى المرحلة الثانية والتى تضم 2 من مراكز المحافظة.

وفى مجال الإسكان الاجتماعى، أُنشئت عِدة مشروعات سكنية بمدينة سوهاج الجديدة، ما بين جهاز المدينة وهيئة المجتمعات العمرانية، وبلغ عدد الوحدات السكنية 686 وحدة من الإسكان الحر تم تنفيذها وتخصيصها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تم تنفيذ 7200 وحدة سكنية فى 300 عمارة سكنية.

مدينة سوهاج الجديدة

تعد مدينة سوهاج الجديدة، إحدى مدن الجيل الثالث، المخططة لاستيعاب نحو 820,000 نسمة، حتى عام 2050.

وتقع سوهاج الجديدة، على بعد 8 كم فقط من مدينة سوهاج الحالية، بمساحة نحو 30351.01 فدان، وإجمالى حجم استثمارات نحو 3.1 مليار جنيه.

وتشمل المشروعات الجارية فى مدينة سوهاج الجديدة، تنفيذ وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ومستشفى لعلاج الأطفال "شفاء الأورمان"، وأسواق تجارية، ومشروعات كهرباء، ومرافق "مياه وصرف صحى" وطرق ومبان خدمية، وغير ذلك من المشروعات الأخرى.

كما يجرى تنفيذ 42 عمارة تضم 1008 وحدات سكنية، بمساحة 90 مترا مربعا للوحدة (نموذج 3 غرف + صالة) بالمرحلة الخامسة ضمن مشروع المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين محور محدودى الدخل، شاملة أعمال تنسيق الموقع العام والربط على المرافق بمنطقة التوسعات الجنوبية، وجار إسناد تنفيذ المشروعات الخدمية لاستكمال مكونات المشروعات.

التجمعات العمرانية الجديدة فى الصعيد

وبلغ عدد التجمعات العمرانية الجديدة فى الصعيد 14 مدينة جديدة، وتم تنفيذ 8 مدن جديدة قبل عام 2014 و6 مدن بعد عام 2014، كما تم التخطيط لإضافة 6 مدن جديدة أخرى مستقبلية بالصعيد.

ويبلغ عدد السكان المستقبلى للمدن الجديدة بالصعيد نحو 9 ملايين نسمة، كما تم رفع كفاءة الطرق القائمة بالصعيد بأطوال 439 كم، وبلغت تكلفة رفع كفاءة الطرق بالصعيد 1.2 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى الاستثمارات بمجال الإسكان بالصعيد 86.5 مليار جنيه، وتنفيذ 144 ألف وحدة سكنية منها 125 ألف وحدة إسكان اجتماعى، ويمثل حضر الصعيد 7% من إجمالى سكان الجمهورية.

كما تم تطوير 115 منطقة غير آمنة وتم بها تنفيذ 45 ألف وحدة سكنية، وتنفيذ 474 مشروعا للمياه والصرف بالصعيد بتكلفة 34 مليار جنيه، والارتقاء بجودة الحياة بالصعيد بحجم إنفاق بلغ 50.4 مليار جنيه، ورفع كفاءة المدن الجديدة بحجم إنفاق 23.7 مليار جنيه، وإنشاء جيل جديد من المدن الجديدة "الجيل الرابع" وتوفير 1.4 مليون فرصة عمل من خلال القطاع الخاص بالصعيد.

وأكد الرئيس السيسى أن مصر تحتاج حوالى 70 تريليون جنيه من أجل التنمية حتى تصل لكل محافظات مصر، مشيرا إلى أن الصعيد لم يكن مهمشا فى السابق، ولكن وقتها كانت إمكانيات الدولة لا تسمح بتطويره، والطريق ما زال طويل، كما أن مصر وشبعها يمتلكون الحلم والأمل.