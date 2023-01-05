بطريرك الأقباط الكاثوليك يشارك فى جنازة قداسة البابا بندكتوس السادس عشر

جدة - نرمين السيد - ترأس قداسة البابا فرنسيس، اليوم الخميس، فى ساحة القديس بطرس قداس جنازة البابا الفخرى بندكتس السادس عشر وللمناسبة ألقى الأب الأقدس عظة قال فيها "يا أبت، فى يديك أجعل روحى!".. إنها الكلمات الأخيرة التى قالها الرب على الصليب. تنهده الأخير - يمكننا أن نقول - القادر على تأكيد ما ميز حياته بأسرها: تسليم مستمر بين يدى أبيه، يدا المغفرة والشفقة والشفاء والرحمة ويدا المسحة والبركة، اللتان دفعتاه لكى يسلم نفسه أيضا بين أيدى إخوته. إن الرب، المنفتح على القصص التى كان يلتقى بها على طول المسيرة، سمح لمشيئة الله أن تصقله، وأخذ على كتفيه جميع عواقب الإنجيل وصعوباته إلى أن رأى يداه مجروحتان بدافع الحب: "أنظر يدي"، قال لتوما ويقول ذلك أيضا لكل واحد منا.. يدان مجروحتان تذهبان للقائنا ولا تكفان أبدا عن تقديم ذواتهما، لكى نعرف محبة الله لنا ونؤمن بها.





تابع البابا فرنسيس يقول "يا أبت، فى يديك أجعل روحى!". إنها الدعوة وبرنامج الحياة الذى يلهم ويريد أن يصور مثل جابل الطين قلب الراعى، لكى تنبض فيه مشاعر المسيح يسوع عينها. تفان ممتن فى خدمة الرب وشعبه يولد من قبول عطية مجانية: "أنت لى... أنت لهم"، يهمس الرب: "أنت تحت حماية يدي، تحت حماية قلبى. ابق فى جوف يدي وأعطنى يديك". إنه تنازل الله وقربه القادر على أن يضع نفسه بين أيدى تلاميذه الهشة لكى يغذى شعبه ويقول معه: خذوا كلوا وخذوا اشربوا، هذا هو جسدى الذى يبذل من أجلكم.

أضاف الأب الأقدس يقول تفان مصلى، يتشكل ويصقل بصمت بين مفترق الطرق والتناقضات التى يجب على الراعى أن يواجهها والدعوة الواثقة لكى يرعى القطيع. مثل المعلم، حمل على كتفيه تعب الشفاعة واضمحلال المسحة لشعبه، لاسيما حيث يجب على الصلاح أن يجاهد وحيث تتعرض كرامة الإخوة للتهديد. فى لقاء الشفاعة هذا، يولد الرب وداعة قادرة على أن تفهم وتقبل وترجو وتراهن أبعد من سوء الفهم الذى يمكن لذلك أن يثيره. خصوبة غير مرئية وغامضة، تولد من معرفتنا بالذى وضعنا ثقتنا بين يديه. ثقة مصلية وتعبد، قادرة على أن تفسر أفعال الراعى وتكييف قلبه وقراراته مع أوقات الله: "أن نرعى يعنى أن نحب، والمحبة تعنى أيضا أن نكون مستعدين لأن نتألم. الحب يعنى: أن نعطى الخراف الخير الحقيقى، وغذاء حقيقة الله، وكلمة الله، غذاء حضوره".

تابع الحبر الأعظم يقول تفان تعضده تعزية الروح القدس الذى يسبقه دائما فى الرسالة: فى البحث الشغوف لنقل جمال وفرح الإنجيل، فى الشهادة الخصبة للذين، على مثال مريم، يبقون بأساليب عديدة تحت أقدام الصليب، فى ذلك السلام الأليم وإنما القوى الذى لا يهاجم ولا يخضع؛ وفى الرجاء العنيد والصبور فى أن الرب سيتمم وعده، كما وعد آبائنا ونسله إلى الأبد. نحن أيضا، إذ نرتبط بثبات بكلمات الرب الأخيرة والشهادة التى ميزت حياته، نريد، كجماعة كنسية، أن نسير على خطاه ونسلم أخينا إلى يدى الآب: لكى تجد يداه الرحيمتين سراجه مضاء بزيت الإنجيل، الذى نشره وشهد له خلال حياته.

أضاف الأب الأقدس يقول فى نهاية قانونه الراعوى دعا القديس غريغوريوس الكبير إلى هذه الرفقة وحث عليها قائلا: "فى خضم عواصف حياتى، تعزينى الثقة بأنك ستبقينى عائما على طاولة صلواتك، وأنه إذا كان ثقل ذنوبى يحبطنى ويذلنى، ستقدم لى مساعدة استحقاقاتك لكى ترفعنى". إنه إدراك الراعى بأنه لا يمكنه أن يحمل وحده ما لا يمكنه فى الواقع أن يتحمله وحده، ولذلك هو يعرف كيف يستسلم للصلاة ولرعاية الأشخاص الموكلين إليه. إن شعب الله الأمين المجتمع هو الذى يرافق ويسلم حياة من كان راعيه. مثل نساء الإنجيل عند القبر، نحن هنا مع طيب الامتنان ودهن الرجاء لكى نظهر له، مرة أخرى، الحب الذى لا يضيع أبدا؛ ونريد أن نقوم بذلك بنفس المسحة والحكمة والرقة والتفانى؛ جميع هذه الأمور التى عرف أن يمنحها على مر السنين. نريد أن نقول معا: "يا أبت، فى يديك أجعل روحى!".

وختم البابا فرنسيس عظته بالقول يا بندكتس، صديق العريس الأمين، ليكن فرحك كاملا فى سماع صوته بشكل نهائى وإلى الأبد.

شارك فى الصلوات غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بالإضافة إلى وفد الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، الذى يضم صاحبى النيافة الأنبا توماس عدلى، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبنى سويف للأقباط الكاثوليك، والأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، والأب بيشوى رسمى، عميد الكلية الإكليريكية، بالمعادى.

شارك أيضا عدد من أصحاب الغبطة، الآباء الكرادلة، والبطاركة، والآباء الأساقفة، والمطارنة، والكهنة، والرهبان والراهبات، وجمع غفير من المؤمنين، والشخصيات المختلفة من أنحاء العالم.