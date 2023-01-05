تكلفتها 1.178 مليار جنيه.. معلومات عن مستشفى سوهاج الجامعى

جدة - نرمين السيد - افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، مستشفى سوهاج الجامعى خلال فعاليات زيارته لمحافظة سوهاج، حيث يخدم محافظات جنوب الصعيد بالكامل وليس سوهاج فقط، يأتى الافتتاح ضمن زيارة رئيس الجمهورية لافتتاح مشروعات قرية أم دومة بطما فى إطار مبادرة "حياة كريمة".





ويستعرض "دوت الخليج" فى التقرير التالى، أبرز المعلومات عن مستشفى سوهاج الجامعى بينها التكلفة الكلية للمستشفى وطاقته العلاجية ومساحته والخدمات التى يقدمها للمواطنين. وأُنشئت مستشفى سوهاج الجامعى الجديدة فى مدينة سوهاج الجديدة بمنطقة "الكوامل" بتكلفة مليار و 178 مليون جنيه ويخدم قطاعًا كبيرًا من المرضى ومحافظات جنوب الصعيد. كما أٌقيمت على مساحة 35 ألف متر مربع، ويتكون من 4 طوابق بالإضافة إلى طابق أرض وملحق به 4 مبانٍ، ويضم المستشفى 16 غرفة عمليات، 28 سرير إقامة مرضى منها 45 سريرًا للعناية المركزة و32 حضانة أطفال و32 ماكينة غسيل كلوى والمستشفى 54 عيادة خارجية. كما ضمت المستشفى 400 سرير وعيادات خارجية واستقبال نساء واستقبال الحوادث وعناية قلب، ويعمل بداخلها 140 طبيبًا و37 صيدلية و225 من أطقم لتمريض و16 فنى أشعة و12 فنى معمل موظفين و150 فرد أمن. وتحتوى المستشفى على أجهزة الأشعة المقطعية والأشعة العادية وأشعة الرنين المغناطيسى والأشعة التليفزيونية وجهاز الماموجرافى وتجهيزات المعامل. وزار الرئيس عبد الفتاح السيسى قرية أم دومة التابعة لمركز طما بمحافظة سوهاج، خلال جولته التفقدية لافتتاح عددًا من المشروعات القومية فى المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إذ افتتح مستشفى سوهاج التعليمى، كما زار جامعة سوهاج الجديدة.

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