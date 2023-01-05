عاجل- رسائل الرئيس السيسى خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بسوهاج

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس، أن ما يتم إنجازه هو توفيق من الله أولًا ومحاولة لتطوير الفكر وحل المشكلات بمسار غير تقليدى، مؤكدًا أنه دائمًا متحمس للفكرة لأنها من الممكن أن تحل مسألة لا يتم حلها بالمسار التقليدى.

جاء ذلك خلال تعقيب الرئيس السيسى، اليوم، على كلمة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة سوهاج بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وأوضح السيسى، أن رئيس الوزراء تحدث عن جزء تم تنفيذه خارج إطار مبادرة "حياة كريمة" وجزء آخر من ضمن المبادرة، موضحًا أن الرقم الإجمالى من غير حياة كريمة يبلغ 7 تريليونات جنيه وهو مبلغ متواضع جدًا أمام الحلم الذى نسعى إلى تحقيقه.

وشدد السيسى، على ضرورة أن نحترم عقول بعضنا البعض وأن نكون موضوعيين وصادقين فى التقدير والتقييم لواقعنا، مضيفًا أن هذا هو واقعنا الحالى لأن البلد ليست قادرة ولم تكن قادرة، كما أن البلد التى ظروفها غير مُتيسرة ليس أمامها سوى الحلم والفكرة والعمل.

وقال الرئيس، إن تكلفة التطوير فى محافظة سوهاج وصلت إلى 102 مليار جنيه، وتساءل الرئيس عن باقى المحافظات وكم تحتاج من تكلفة للتطوير؟، مشيرًا إلى أنه إذا تم إنشاء مكتب بريد أو مدرسة أو مستشفى فهى فى حاجة لأطقم عمل وإدارة ومصاريف صيانة يجب توفيرها لضمان استمراريتها.

وأكد السيسى، أن كل ما يتم إنجازه الآن هى محاولة لسد الفجوة والوصول للمعدلات الطبيعية لعملية التطوير، لافتًا إلى أن مصر فى حاجة لإنشاء 60 ألف فصل دراسى سنويًا لاستيعاب الزيادة السكانية مع الأخذ فى الاعتبار أن أعداد الفصول الحالية لا تكفى عدد الطلاب الذين هم فى حاجة إلى التعليم، موضحًا أن تكلفة إنشاء 60 ألف فصل فى العام سيكلف خزينة الدولة حوالى 60 مليار جنيه.

ووجه الرئيس السيسى، الحديث لبعض الشباب الذين حضروا فعاليات افتتاح بعض المشروعات التنموية فى سوهاج، قائلًا إن أفكاركم وأحلامكم قد تكون هى السبب فى تغيير وضع البلاد.

وأكد السيسى، أن الدعم المادى لمشروعات الشباب المشاركين فى "رؤية مصر 2030" موجودة وبأية مبالغ، مشيرًا إلى أن كل نموذج من مشروعات الشباب المشاركين قد يحتاج إلى مبلغ يتراوح ما بين مليون جنيه إلى ثلاثة ملايين جنيه لكى يتم تنفيذ أفكارهم ونجاحها كمشروعات، قائلًا: "نحن جاهزون بأى مبالغ قد تحلمون بها وسيتم توفيرها بالرغم من الضغوط التى تواجهها الدولة".

وتابع الرئيس السيسى، قائلًا: "النماذج الستة للشباب قد يتمكن 50% منهم من الوصول لنتيجة وقد تصل إلى 100%، فما علينا إلا أن نحلم ونسعى لتحقيق حلمنا وأن نصدّق أننا سنحقق النجاح".

وأشار الرئيس السيسى، إلى أنه يتابع مواقع التواصل الاجتماعى والتعليقات عليها، والتى من بينها على سبيل المثال من يطالبون وزير النقل كامل الوزير بالتوقف عن تنفيذ مشروعات الطرق، لافتًا إلى أن من يقول مثل هذه التعليقات لم يرى المناطق التى يتم تنفيذ مشروعات الطرق بها وكيف يعيش المواطنون فيها، مؤكدًا أهمية شبكة الطرق لتحقيق سهولة الحركة بين كافة المحافظات.

وأضاف: "عندما تم البدء فى مشروعات الصرف الصحى كانت نسبة تغطيتها 13 % على مستوى الجمهورية، وأن المسئولين قبل أن أتولى السلطة كانوا يحلمون بالوصول إلى نسبة 100% ولكن لم يستطيعوا تحقيق ذلك".

وأكد الرئيس السيسى، أن مبلغ الـ7 تريليونات جنيه التى تقوم الدولة باستثمارها على مستوى الجمهورية قليلة عما تحتاجه مصر بالفعل مصر، مُشيرًا إلى أن الدولة تحتاج إلى استثمارات بنحو 70 تريليون جنيه.

وحول موضوع النمو والزيادة السكانية، قال الرئيس السيسى، إنه لابد أن نذّكر بعض دائمًا بسبب المشكلة، موضحًا أن سبب المشكلة ليس فسادًا من حكومة ولا فساد نظام إدارى ولا تهميش.

وأضاف الرئيس: "أنا أعرف جيدًا قيمة المال وماذا يعنى أن تكون دولة قد الدنيا بكم وبأفكاركم وبجهدكم؟"، قائلًا: "لكن لابد أن نفهم أنه إذا استمرت الزيادة السكانية بهذه الطريقة، فإن كل جهد يُبذل لن يكون كافيًا".

ووجه الرئيس، بتوفير الدعم المادى اللازم لتنفيذ مشروعات وتجارب الشباب الجديدة من صندوق "تحيا مصر"، قائلًا لشباب يطورون مشروعات جديدة: "لا أريد أن أحدد مبلغًا وإنما اطرحوا أفكاركم فى لجنة تُشرف على ذلك والميزانية المطلوبة لتنفيذها".

ووجه الرئيس السيسى، فى ختام كلمته، بضرورة وجود أحد مترجمى الإشارة ليتمكن الجميع من معرفة ما يُقال فى تلك المناسبات.