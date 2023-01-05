انت الان تتابع خبر أسعار العمرة بإجازة منتصف العام 2023.. تبدأ من 8560 جنيه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة مصر للطيران، عن أسعار العمرة بإجازة منتصف العام 2023، وهي الأسعار الجديدة لتذاكر موسم العمرة مع بدء العام الحالي، ونرصد في هذا التقرير تلك التفاصيل كاملة، وجاءت على النحو التالي.

أسعار العمرة بإجازة منتصف العام 2023

وأوضحت شركة مصر للطيران، بان أسعار العمرة الجديدة تكون خلال الفترة من يوم 14 يناير وحتى يوم 7 فبراير، وهي الفترة التي تشهد إقبال كبير بشأن حجز برامج العمرة خلال إجازة منتصف العام 2023.

وكشفت الشركة، من خلال خطابها الموجة إلى وكلاء وشركات السياحة، وذلك بشأن تعديل أسعار تذاكر طيران العمرة والتي تبدأ من 8560 جنيه وتصل إلى 12990 جنيه، ولا تشمل أيضا سعر موعد العودة.

أسعار تذاكر العمرة بإجازة منتصف العام 2023

حيث إنه بالنسبة لسعر تذاكر خط القاهرة جدة القاهرة، بسعر يتراوح ما بين 8560 جنيه إلى 8860 جنيه.

كما تم تحديد سعر تذكرة خط السفر القاهرة جدة أو المدينة المنورة القاهرة، بسعر يتراوح ما بين 8860 جنيه إلى 9160 جنيه.

وأيضا بالنسبة لسعر التذاكر لخطي القاهرة المدينة المنورة أو جدة القاهرة، وكذلك خط السفر القاهرة المدينة القاهرة بسعر يتراوح ما بين 9060 جنيه إلى 9460 جنيه.