انت الان تتابع خبر موعد اجازه عيد الميلاد المجيد 2023 للقطاع العام والخاص.. بهذا التوقيت والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - زاد البحث الساعات الماضية، عن موعد اجازه عيد الميلاد المجيد 2023 للقطاع العام والخاص، تزامنا مع قرب الاحتفال بالعيد مع بدء الشهر الحالي، ونرصد الآن موعد الإجازة حسب ما تم الإعلان عنها رسميا.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار بأن يكون يوم الأحد المقبل الموافق 8 يناير 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بدل من يوم السبت الموافق 7 يناير.

كما تكون تلك الإجازة للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص.

موعد اجازه عيد الميلاد المجيد 2023 للقطاع الخاص

وفي نفس السياق، فقد أعلن وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، عن موعد إجازة القطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والذي يصادف يوم السبت المقبل الموافق 7 يناير الحالي.

وأوضح حسن شحاتة، بأن العاملين في القطاع الخاص سيحصلون على إجازة يوم الأحد المقبل الموافق 8 يناير 2023، وتكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

ويكون ذلك في إطار الحرص على توحيد موعد الإجازات الرسمية لجميع العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2023.

وأضاف أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ولكن يستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر.