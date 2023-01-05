يا فرحة الصعيد.. رئيس الوزراء: تنفيذ 8 محاور والعمل فى 14 جديدا وإنشاء مستشفى أطفال بسوهاج على غرار "أبو الريش"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 يناير 2023 05:34 مساءً - 23 ألف وحدة إسكان وإجمالي الدعم النقدي 11.5 مليار جنيه

102 مليار جنيه حجم الاستثمارات فى سوهاج منذ 2014.. وسوهاج تحظى بـ2656 مشروعا

تغطية سوهاج بخدمات مياه الشرب والصرف 100% بعد انتهاء حياة كريمة

ربع سكان محافظة سوهاج يحصلون على الدعم النقدى "تكافل وكرامة"

رئيس الوزراء: إنشاء 6400 فصل دراسى فى سوهاج بتكلفة تجاوزت 2 مليار جنيه

ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات التنموية بمحافظة بسوهاج، كما هنأ أبناء مصر من الأقباط بحلول عيد الميلاد المجيد.

وقال رئيس الوزراء، إن سوهاج الجديدة تعد واحدة من مدن الجيل الثالث والتوأمة والتي تقع أغلبها في الصعيد، مضيفا: "بالرغم من أن هذه المدينة صدر قرار إنشائها في بداية الألفينيات لكن كان يقطن فيها بضع عشرات من الأسر حتى 2014..شوفت بضع عشرات من المدن السكنية مفيش اتصال مع المدينة القديمة.

أضاف مدبولي، أن مدينة سوهاج الجديدة من أهم المدن التي تم التركيز عليها في التنمية الحقيقة، منوها بأن جامعة سوهاج الجديدة صدر قرار تخصيص أرضها في 2006 ولم ينشأ بها سوى مبنى واحد يطلق عليه "مبنى المدرجات" وذلك في 2015 ، معقبا: حجم الهائل في هذه الجامعة كان نتاج الجهد خلال الثلاث سنوات الماضية".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجامعات والخدمات بؤرة تنمية تجذب السكان لكل أماكن التنمية الجديدة، وهذا كان هدفنا على مدار الثمان سنوات الماضية.

أوضح مدبولى أن الصعيد عاني كثيرا من الإهمال خاصة فيما يتعلق بالخدمات، قائلا: "كان الخدمات متدنية على مدار عقود..علشان اتنقل من الشرق الى الغرب مكنش فيه كباري كانت وسيلة النقل عبارات ووارد ان تحصل حوادث.. انقطاع الكهرباء وغياب شبه تام لخدمة الصرف والمياه حالتها متدينة وتدنى حالة المدارس والوحدات الصحية..فالدولة تدخلت فورا علشان تحقق أهم حق من حقوق الانسان وجودة حياة حقيقية".

وكشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن حجم الاستثمارات فى محافظة سوهاج، حيثم تم إنشاء 23 ألف وحدة إسكان، علاوة علة تخصيص 11.5 مليار جنيه دعما نقديا لمحافظة سوهاج .

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه من المقرر الانتهاء من تغطية محافظة سوهاج بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى بنسبة 100% بعد انتهاء مراحل مبادرة حياة كريمة، التى تسهم فى تنمية الصعيد، قائلا: "مياه الشرب حاليا 99 % والـ 1 % الباقية تخص العزب والتوابع فى القري.. ونصل 100 % مع مشروع حياة كريمة.. بعض العزب.. وتم تنفيذ 27 مشروع ضخم بتكلفة 3 مليارات جنيه لرفع مستوى خدمة مياه الشرب.

وأضاف مدبولى: "نسبة التغطية لخدمات الصرف الصحى فى سوهاج كانت 17.5 % فى عام 2014.. مع اكتمال حياة كريمة سوف نصل إلى 100 %.. 100 % تغطية للصرف الصحى بعد انتهاء حياة كريمة.. وتم تنفيذ 47 مشروع بتكلفة 4 مليارات للصرف الصحي".

وفى مجال الطاقة والكهرباء قال: "نفذنا 78 مشروع نقل وتوزيع وتوليد الكهرباء.. وتم توصيل 210 ألف وحدة للغاز الطبيعى بتكلفة مليار جنيه.. وحياة كريمة تشمل إدخال الخدمة لكل بيوت القرى وفق المواصفات الفنية لكل الوحدات.

وفى الطرق والمحاور، قال رئيس الوزراء: "ببساطة شديدة كان هناك عزل القرى خلال الأمطار وعدم وجود شبكة طرق.. وهذه مشكلة موجودة حتى الآن فى قرى المرحلة الثانية والثالثة وسوف يتم الانتهاء منها.. وتم تنفيذ 360 كيلو متر طرق جديد.. 245 كيلو متر طرق جارى التنفيذ بتكلفة حوالى 3.5 مليار جنيه.. وإنشاء 23 كوبرى ونفق داخل المدن.. محور طما.. هذا الموضوع المهم تم إنشاء محاور التنمية وليس الطرق للربط بين شرق النيل وغربها.. مشكلة الصعيد الأساسية بعد المسافة بين المحاور وممكن تصل إلى 100 كيلو.. وهذا يؤكد مدى معاناة المواطن لبعد المسافة.. ويؤدى إلى عدم إكمال التعليم.. حيث أن المدرسة الثانوية فى ناحية والقرى فى ناحية تانية.. ونجد صعوبة فى الانتقال ونكتفى بالتعليم الأساسي.. بجانب قلة فرص العمل.. تم إنشاء عدد من المحاور الجديدة فى محافظات الصعيد.. وإنشاء 34 محور عرضى منهم 22 محور داخل الصعيد.

وكشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن الانتهاء من تنفيذ 8 محاور بصعيد مصر من أصل 22 محور تستهدف الدولة تنفيذهم لخدمة محافظات الوجه القبلى، ويجرى حاليا تنفيذ 14 محور آخرين.

عن المحاور المنفذة عددهم رئيس الوزراء، قال مصطفى مدبولي: "المحاور هى، محور المستشار عدلى منصور، بنى مزار، سمالوط، ديروط، جرجا، قوص، كلابشة، ومحور طما"، مضيفا: "هناك محاور تحت التنفيذ، هى بديل خزان أسوان، دراو، الفشن، أبو تيج، شمال الأقصر، منفلوط، وغيرها من المحاور التى وجه الرئيس السيسى أن يكون لها الأولوية الأولى فى الانتهاء سواء خلال هذا العام أو العام المقبل".

وتحدث رئيس الحكومة عن مجال السكة الحديد، موضحا: "كان محور مهم جدا وتم تطوير كامل لخدمات السكة الحديد فى محافظة سوهاج، من خلال تطوير 12 محطة سكة حديد بحوالى 54 مليون جنيه، وكذلك 37 مزلقان تم تطويرهم بالكامل، بخلاف المشروع القومى لكهربة الإشارات وتحويل المنظومة بالكامل إلى إلكترونية وليست يدوية".

وفيما يتعلق بمشروع حياة كريمة، كشف الدكتور مصطفى مدبولي: "يعد مشروع القرن فى مصر، ونصيب سوهاج فيه نصيب الأسد، ومن إجمالى 52 مركزا بالمبادرة، هناك 7 مراكز فى سوهاج، أى حوالى 13% من إجمالى مراكز المرحلة الأولى يتم تنفيذها فى سوهاج بواقع 181 قرية، وسوف يستفيد من المرحلة الأولى حوالى 2.53 مليون مواطن من إجمالى 18 مليون مواطن بالمرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة"، مؤكدا أن محافظة سوهاج تحظى بعدد مشروعات 2656 بتكلفة 36.6 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروعات جرى تنفيذها بالمرحلة التمهيدية لحياة كريمة بواقع 115 مشروعا وبتكلفة 330 مليون جنيه.

وأشار إلى أن مشروعات حياة كريمة تُحدث نقلة حقيقية لتوفير كل الخدمات التى يطمح إليها المواطن المصرى، وجرى تنفيذ 150 مكتب بريد على مستوى محافظة سوهاج، و181 مشروع صرف صحى إضافة إلى 8 محطات معالجة جديدة يتم إنشائها بالكامل، إضافة إلى تنفيذ 37 مشروعا وجارى تنفيذ 144 مشروع بمياه الشرب والصرف الصحى وو18 محطة تنقية جديدة، و14 مشروع بالرى وتبطين الترع وجارى تنفيذ 96 مشروعا آخرين، كما جرى منح قروض لمشروعات صغيرة بإجمالى قيمة 1.1 مليار جنيه وهو ما وفر 77 ألف فرصة عمل مباشرة للأهالى، وبخلاف فرص العمل غير المباشرة فى تلك المشروعات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه من المقرر الانتهاء من تغطية محافظة سوهاج بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى بنسبة 100% بعد انتهاء مراحل مبادرة حياة كريمة، قائلا: "مياه الشرب حاليا 99 % والـ 1 % الباقية تخص العزب والتوابع فى القري.. ونصل 100 % مع مشروع حياة كريمة.. بعض العزب.. وتم تنفيذ 27 مشروع ضخم بتكلفة 3 مليارات جنيه لرفع مستوى خدمة مياه الشرب.

وأضاف مدبولى: "نسبة التغطية لخدمات الصرف الصحى فى سوهاج كانت 17.5 % فى عام 2014.. مع اكتمال حياة كريمة سوف نصل إلى 100 %.. 100 % تغطية للصرف الصحى بعد انتهاء حياة كريمة.. وتم تنفيذ 47 مشروع بتكلفة 4 مليارات للصرف الصحي".

وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن محافظة سوهاج كانت دائما تعد من المحافظات التي تصل فيها معدلات الفقر إلى أعلى المستويات، فكان هناك تركيز من الحكومة ووزارة التضامن لتقديم الخدمات لهذه المحافظة وانعكس ذلك من خلال المبادرات الاجتماعية والصحية فكانت المحافظة لها نصيب الأسد لهذه المبادرات.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الدعم النقدى "برنامج تكافل وكرامة" وصل منذ يناير 2015 إلى 11.5 مليار جنيه قدمت لنحو 324.5 ألف أسرة في سوهاج، معلقا بالقول: "هذا الرقم بنتكلم على أكثر من ربع الأسر في محافظة سوهاج"، بخلاف تقديم الخدمات لذوى الإعاقة وتقديم القروض الصغيرة والتي وصلت إلى 212 مليون جنيه".

واستعرض رئيس الوزراء بعض الجهود التي بذلت في المحافظة خلال الفترات الماضية، مشيرا إلى إنشاء مجمعات صناعية ورفع كفاءة البنية التحتية خاصة في غرب جرجا، فضلا عن إنشاء 178 وحدة صناعية بتكلفة مليار جنيه لتوفير 14 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأهالي سوهاج على أعلى مستوى.

وأوضح رئيس الوزراء، أن جهاز المشروعات الصغيرة كان له إسهامات مهمة بتوفير 2.4 مليار جنيه في صورة قروض استفاد منها 117 مشروع من أبناء المحافظة، فضلا عن مشروعات متناهية الصغر، بخلاف منح أخرى وصلت 230 مليون جنيه في التدريب والبنية الأساسية، لرفع مستوى المعيشة من خلال توفير السكن والنقل والمواصلات.

وتابع أن محافظة سوهاج كان لها نصيب كبير في وحدات الإسكان، حيث تم توفير 23 ألف وحدة إسكان بمختلف المستويات بتكلفة تجاوزت 3.7 مليار جنيه منها مشروع منطقة الدريسة والسماكين، والتي كانت تقع على نهر النيل ويقطنها أهالينا البسطاء في حرفة الصيد والمهن البسيطة، فتدخلت الدولة وأزالت المنطقة وأعادت تخطيطها وبناءها مرة أخرى، ليعود إليها الأهالي وتم توفير 4940 وحدة سكن بديل بدلا من المساكن غير الآمنة.

واستعرض الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ما تم تنفيذه من مشروعات في مجال التعليم العالى بمحافظة سوهاج، قائلا: "نفذنا استثمارات بتكلفة تجاوزت 3.3 مليار جنيه في إنشاء المجمع الجديد لجامعة سوهاج.. وتم تنفيذ أكثر من 22 مشروعا بتكلفة 900 مليون جنيه، و17 مشروعا آخر بكليات جديدة بتكلفة 1.8 مليار جنيه.. وتم تجهيز جامعة سوهاج بتكلفة 2.8 مليار جنيه في آخر 4 سنوات لخلق هذا الكيان المتميز".

وأضاف مدبولي، خلال كلمته: "شجعنا القطاع الخاص للاستثمار لخدمة أهالي وسوهاج.. وهناك مخطط لجامعة أخري على مساحة 25 فدانا.. ويوجد حاليا في سوهاج 10 معاهد عليا ومتوسطة وفنية".

وتابع الدكتور مصطفي مدبولي: "في مجال الخدمات الصحية.. كان لمحافظة سوهاج نصيب جيد جدا.. تم إنشاء وتطوير 32 مستشفى ومركز ووحدة صحية بتكلفة إجمالية 5.4 مليار جنيه سواء إنشاءات أو تجهيزات.. وهذه المستشفيات والوحدات الصحية المختلفة مش محسوب فيهم حياة كريمة.. كل الوحدات الصحية في حياة كريمة ليست ضمن التكلفة، متابعا: "تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الوحدة الصحية في قرية أم دومة.. الإسعاف والمطافئ.. خدمات أساسية في كل قرية من قري مصر.. في ربوع الجمهورية".

وأكمل الدكتور مصطفي مدبولي: "هناك مشروع مستشفى الأطفال بمدينة سوهاج الجديدة بسعة 263 سريرا ونسبة التنفيذ 90 %.. ضمن تنفيذ الوحدات الصحية المتخصصة في عدد من المدن، وهذا المشروع على غرار مستشفى أبو الريش.. وتم الاتفاق مع جامعة سوهاج لتقديم خدمة مميزة على غرار أبو الريش.. مستشفى مثيلة لتقديم الخدمات للأطفال دون الحاجة للسفر إلى القاهرة أو أقرب محافظة.. باكتمال هذه المستشفى .. سيكون مستشفى متخصص على أعلي مستوى لخدمة سوهاج والمحافظات القريبة.. ونفتتح اليوم مستشفى سوهاج الجامعي الجديد بـ 300 سرير".

كما استعرض الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ما تم تنفيذه من مشروعات في محور الرعاية الاجتماعية داخل محافظة سوهاج، مثل الخدمات التعليمية ومنظومة الحياة الاجتماعية، قائلا: "دائما نقول أن نسب الفقر مرتفعة في محافظات الصعيد، ودايما فيه نقص توفير فرص عمل.. وسوهاج معروفة أنها شاطرة في مهنة المعمار.. ولو شوفنا محافظات القاهرة الكبرى أغلب العاملين في مجال المعمار من سوهاج.. وده مؤشر دايما أن هناك هجرة من سوهاج إلى محافظات أخري للبحث عن فرص العمل".

وأضاف: "في مجال الخدمات التعليمية تم إنشاء 6400 فصل جديد بتكلفة تجاوزت 2 مليار جنيه تشمل كل مستويات المدارس.. تنفيذا لتوجيه القيادة السياسية بتنفيذ أعلى مستوي من المدارس في المحافظات البعيدة.. مدارس اللغات والمدارس المصرية اليابانية ومدارس المتفوقين.. كل أنواع المدارس.. من أجل توفير مستوي تعليم أفضل في سوهاج".

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الصعيد كان مهمل لعقود كثيرة جدا، لذلك حرصت الحكومة المصرية على توفير الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى تحسين جودة النظام التعليمي والانتهاء من مشكلة السكن غير الآمن، والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وتطوير خدمات الإسكان والمرافق وتوفير فرص العمل والمشروعات الصغيرة للشباب، وتوفير الخدمات الأساسية للأهالي.

أضاف مدبولي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرص على توجيه الحكومة حتى يكون الصعيد وشبابه على رأس أجندة العمل الوطني في هذه المرحلة، لهذا وصل حجم الاستثمارات التي تم ضخها في محافظات الصعيد على مدار الـ7 سنوات الماضية 1.5 تريليون جنيه من إجمالي 7 تريليون جنيه سيتم استثمارهم على مستوى الجمهورية.

وأكمل رئيس الوزراء: "الاستثمارات بالصعيد انعكس في حجم المشروعات الهائل في كل المجالات، لاسيما فيما يتعلق بزيادة الرقعة الزراعية وخلق فرص عمل للشباب في المحافظات، وإذا ركزنا على محافظة سوهاج، فوصل حجم الاستثمارات المنفذة والجارية إنهائها اعتبارا من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2022، تجاوز 102 مليار جنيه في 6 محاور رئيسية هي "المجمعات الصناعية، النقل والمواصلات، الخدمات التعليمية، الخدمات الصحية، الإسكان والمرافق، والحماية الاجتماعية ومشروع حياة كريمة".