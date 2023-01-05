الرئيس السيسى من سوهاج: مصر قادرة على كتابة التاريخ مرة أخرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 يناير 2023 05:34 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إننى أتحدث إليكم وأنا على يقين فى قدرات أمتنا وثقة فى أبنائها وأملا فى مستقبلها، فمصر الوطن العظيم الذى علم الدنيا ومن عليها كيف تصنع الحضارة والمعجزات قادرة على كتابة التاريخ مرة أخرى، بصياغة دستورية وطنية، وبسواعد الأبناء ستتحقق الأحلام وبالإرادة نجتاز التحديات وبنا جميعا بإذن الله.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مشروعات قومية جديدة فى محافظة سوهاج.