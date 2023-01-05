الخارجية: سفارة مصر بالأردن تتابع أحوال المواطنين المصابين بحادث حريق مصنع

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 يناير 2023 05:33 مساءً - في إطار حرص وزارة الخارجية على متابعة تطورات الحالة الصحية للمصريين المصابين بحادث انفجار أحد الأفران بمصنع لتدوير الإطارات بمنطقة شرق العاصمة الأردنية عمان مساء يوم 2 يناير الجاري، والذي أسفر عن وقوع ضحايا بلغ عددهم سبعة مواطنين توفى منهم ثلاثة، وأصيب أربعة بالحادث.

وفى إطار توجيهات وزير الخارجية للبعثة الدبلوماسية بالأردن، تواصلت السفارة المصرية في الأردن فور وقوع الحادث مع الجهات المعنية بالدولة للوقوف على تطورات الحادث، حيث توجه القنصل المصري في عمان في حينه إلى مستشفى " البشير " العام للاطمئنان على أوضاع المصابين الصحية والتأكد من حصولهم على أفضل رعاية صحية وتقديم كافة أوجه الرعاية القنصلية لهم.

وقد تفقد القنصل المصابين حيث تبين أن اثنين منهم في حالة خطرة، وإثنين أخرين حالتهما مستقرة، غادر أحدهما المستشفى بعد تحسن حالته الصحية لأن اصابته كانت طفيفة، وجارى إستكمال علاج باقى المصابين بالحادث وعددهم ثلاثة.

وتواصل السفارة كافة الجهود للإسراع بإنهاء إجراءات نقل المواطنين الثلاثة الذين لقوا حتفهم في الحادث، فضلاً عن إجراء الاتصالات والإجراءات اللازمة لضمان حصول الضحايا وورثة المتوفين على جميع حقوقهم من تعويضات حسبما تفضي له التحقيقات الجارية حول الحادث.

هذا ويتابع القطاع القنصلي بوزارة الخارجية عن كثب الحادث وأحوال الضحايا ويقوم بالتنسيق مع سفارتنا في الأردن وعائلات الضحايا المصابين في مصر.