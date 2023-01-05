الرئيس السيسي يكرم عددا من النماذج المتميزة في سوهاج

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 يناير 2023 05:33 مساءً - كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من من النماذج المتميزة بمحافظة سوهاج وذلك خلال افتتاح عددا من المشروعات بسوهاج اليوم.

وكرم الرئيس اللواء شهيد نبيل فراج، الذي استشهدا فسي احداث كرداسة 2013 اثناء تطهيرها من العناصر الارهابية، والسيدة صفاء ابو الحسن اسماعيل نائب رئيس مجلس مدينة طما، وعربي محمد محمد علوان معيد بكلية الاعلام جامعة سوهاج اول معيد من ذوي الهمم، اسم البطل عبد الرمن الاي احد ابطال حرب اكتوبر، اسم الفنان الكبير جورج سيدهم، اسم الشهيد البطل اسلام احمد عبد المنعم اشتراكه في القضاء الارهاب، هيام عبد السميع صاحبة ورش الكيان للمفروشات،جابر رفاعي سائق تاكسي بسوهاج.