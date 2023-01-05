عاجل- السيسى: سعيد بتواجدى فى سوهاج أهل الكرم والطيبة 

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته فى ختام جولته بمحافظة سوهاج لافتتاح عددًا من المشروعات القومية والتنموية: "إنه لمن حسن الطالع ومن دواعى سرورى أن أستهل زيارتى الميدانية فى مطلع عامنا الجديد 2023 بزيارة محافظة سوهاج، قلب صعيد مصر الطيب، أرض الخير والأصالة وبلد الحكمة التى عرفت أرضها الحضارة منذ آلاف السينين حين شرع أجدادنا فى عمارة الأرض وبنائها، ولا أخفى عليكم بالغ سعادتى بوجودى وسط أهل سوهاج بصفة خاصة وأهل الصعيد بصفة عامة، ولاسيما وهم أهل الكرم والطيبة والشهامة".

أكمل الرئيس، قائلا: "أود أن أغتنم هذه الفرصة الطيبة كى أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لجموع الشعب المصرى العظيم، ذلك الشعب الأبى الكريم الذى يثبت كل يوم أن جذوره الراسخة فى أرض التاريخ تلهمه ثبات الخطوات نحو المستقبل بإرادة صلبة وعزيمة راسخة، أهلنا الكرام فى صعيدنا الطيب، إن الفخر قد بلغ بى مبلغه ونحن نشهد اليوم معا، تلك الإنجازات تتحقق والحلم الكبير لوطننا قد بدأت ملامحه تشكل واقعا ملموسا على الأرض، وقد كانت هذه الإنجازات ممتدة جغرافيا ومتكاملة قطاعيا وبتخطيط محكم ومصنوعة بسواعد مصرية قوية وقادرة على إحالة الحكم لحقيقية وصناعة الأمل بالعمل".