بـ128 مشروعًا.. أم دومة أول قرية نموذجية ضمن مشروع حياة كريمة (صور)

جدة - نرمين السيد - شهدت قرية أم دومة تنفيذ 128 مشورعًا تنمويًا، على مستوى القرية، وتوابعها "نزلة الدويك، والقطنة، والأغانة، وتل الزكى، والحلافى، القرية بالدوير، وكوم غريب".

تعدد المشروعات التى أقيمت فى قرية أم دومة بمحافظة سوهاج، وبعد عمل مستمر تحولت أخيرًا إلى قرية نموذجية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، إذ تم تنفيذ 27 مشروعًا على مستوى قطاع الصرف الصحى.

وضمن المبادرة أقيم 18 مشروعًا على مستوى قطاع مياه الشرب متمثلة فى 8 مشروعات مد وتدعيم، وإنشاء محطتى مياه، و8 وصلات منزلية، بينما شهد قطاع الكهرباء 16 مشروعًا بواقع 8 مشروعات لرفع كفاءة الكهرباء، و8 أخرى لرفع كفاءة مهمات الكهرباء.

تضمنت المشروعات فى هذا القطاع إنشاء 5 محطات صرف، ووحدة معالجة، و5 خطوط طرد، و8 شبكات انحدار، و8 وصلات منزلية، أما فى قطاع الصحة فوصلت مشروعات حياة كريمة إلى 6 مشروعات، بإنشاء 5 وحدات صحية، ووحدة إسعاف.

أقيم ضمن المباردة سوق حضارى وموقف سيارات ونقطة إطفاء، إلى جانب تنفيذ 15 مشروعًا على مستوى قطاع الاتصالات، بإقامة 7 أبراج محمول، و8 مشروعات للألياف الضوئية، بينما شهد قطاع تبطين الترع طفرة بتبطين 3600 متر، وتدشين ترعة الحديقة.

وشهدت القرية إنشاء مجمع للخدمات الحكومية، ومجمع زراعى، و3 مشروعات على مستوى مراكز الشباب، بالإضافة إلى إنشاء مشروع مركز تنمية الأسرة والطفل، وكشك كتابك لزيادة النشاط الثقافى بالقرية، إلى جانب رفع كفاءة نقطة شرطة القرية.

5 مشروعات كانت نصيب قطاع التعليم فى قرية أم دومة ضمن مبادرة حياة كريمة، بواقع إنشاء 2 مدرسة ابتدائى، و2 مدرسة إعدادى، ومدرسة ثانوى زراعى، فيما شهد قطاع البريد 4 مشروعات، أما على مستوى قطاع الطرق فأقيم 16 مشروعًا بواقع 8 طرق إسفلتية، و8 طرق ترابية، وتضمن المشروع فى قطاع العمارات السكنية، إنشاء 3 عمارات جديدة.