الفريق أسامة عسكر رئيس أركان القوات المسلحة يتفقد مدينة سايلو فودز الغذائية

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بدأت الجولة التفقدية باستعراض اللواء أ.ح. تيمور موسى رئيس مجلس الإدارة، مكونات وقطاعات المدينة الصناعية سايلو فودز، مشيرا إلى أنها تعتبر أول وأحدث مدينة صناعية إلكترونية، تعمل بشكل متكامل لتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات الغذائية المختلفة، موجها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها المستمر للشركة منذ إنشائها.
كما تم تقديم عرض تناول القطاعات المختلفة بالشركة، ومجهوداتها فى تلبية احتياجات السوق المحلى وفقا للمعايير العالمية.
ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال الشركة لما يبذلونه من جهد وعرق لتأدية مهامهم بتفان وإخلاص، مشيدا بالأداء المتميز للمدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز"، وقدرتها على تنفيذ جميع المهام التى توكل إليها.
وتفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة مصنع الروتو، ومحطة إعادة تدوير المذيبات، والمعمل المركزى، وعددا من مصانع المنتجات الغذائية بالمدينة.
حضر الجولة التفقدية، عدد من قادة القوات المسلحة.
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