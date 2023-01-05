السيسى: من دواعى سرورى زيارة سوهاج فى مطلع عامنا الجديد

جدة - نرمين السيد - هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشعب المصرى بمطلع عام جديد وهو عام 2023، قائلًا: "إنه لمن حسن الطالع ومن دواعى سرورى أن أستهل زيارتى الميدانية فى مطلع عامنا الجديد بزيارة محافظة سوهاج، قلب صعيد مصر الطيب، وأرض الخير والأصالة وبلد الحكمة التى عرفت أرضها الحضارة منذ آلاف السنين، حين شرع أجدادنا فى عمارة الأرض".





وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته اليوم بافتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة سوهاج: "لا أخفى عليكم بالغ سعادتى بوجودى وسط أهالى سوهاج بصفة خاصة، والصعيد بصفة عامة". وتابع الرئيس السيسى: "أتوجه بتحية وتقدير واعتزاز للشعب المصرى العظيم الأبى الكريم الذى يثبت كل يوم ان جذوره الراسخة فى أرض التاريخ تلهمه ثبات الخطوات نحو المستقبل بإرادة صلبة".

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