عاجل- السيسى: ماضون قدما فى مسيرة تطوير صعيد مصر

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن ملامح البناء فى كل ربوع الوطن فى مقدمتها صعيدنا الطيب والذى عانى كثيرا، ولذلك فقد كانت التوجيهات واضحة لكافة أجهزة الدولة بوضع تنمية الصعيد فى الأولويات، وتكامل الجهود لتحقيق طفرة تنموية تنعكس آثارها بشكل مباشر على المواطن، خاصة فى الصحة والتعليم أو البناء وتطوير البنية التحتية، وذلك بالتوازى مع المشروعات القومية الكبرى لتعزيز أصول الدولة ورفع كفاءتها لدفع الاقتصاد.





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