عاجل-السيسى: نشهد معا ملاحم البناء تمتد لكل ربوع الوطن وفى مقدمتها صعيد مصر

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى خلال كلمته فى افتتاح مشروعات قومية جديدة فى محافظة سوهاج، فى إطار استراتيجية تنمية الصعيد: "لما الاقى حلم عند شباب مصرى.. الحلم ده ممكن يتعمل منه حاجة.. مش أقول ربنا يوفقهم.. لا ده يمكن يجبلى حاجة.. أى مشروع يجبلى حاجة.. وحاجة جنب حاجة.. البلد دى موقفها يتغير.. بقولكم كده بسبب موضوع النمو السكانى". ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير الدعم اللازم للمشروعات الشبابية من صندوق تحيا مصر.

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