الرئيس السيسي: سعيد بتواجدى مع أهل سوهاج أهل الكرم والطيبة فى مستهل 2023

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 يناير 2023 04:32 مساءً - ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة في ختام جولته بمحافظة سوهاج لافتتاح عددا من المشروعات القومية والتنموية، قال فيها: "كل سنة وانتو طيبين جميعا.. وإن شاء الله سنة سعيدة وطيبة علينا كلنا بأمر الله سبحانه وتعالى".

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته: "إنه لمن حسن الطالع ومن دواعي سروري أن أستهل زيارتي الميدانية في مطلع عامنا الجديد 2023 بزيارة محافظة سوهاج، قلب صعيد مصر الطيب، أرض الخير والأصالة وبلد الحكمة التي عرفت أرضها الحضارة منذ آلاف السينين حين شرع أجدادنا في عمارة الأرض وبنائها، ولا أخفى عليكم بالغ سعادتي بوجودي وسط أهل سوهاج بصفة خاصة وأهل الصعيد بصفة عامة، ولاسيما وهم أهل الكرم والطيبة والشهامة".

أكمل الرئيس، قائلا: "أود أن أغتنم هذه الفرصة الطيبة كي أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لجموع الشعب المصري العظيم، ذلك الشعب الأبي الكريم الذي يثبت كل يوم أن جذوره الراسخة في أرض التاريخ تلهمه ثبات الخطوات نحو المستقبل بإرادة صلبة وعزيمة راسخة، أهلنا الكرام في صعيدنا الطيب، إن الفخر قد بلغ بي مبلغه ونحن نشهد اليوم معا، تلك الإنجازات تتحقق والحلم الكبير لوطننا قد بدأت ملامحه تشكل واقعا ملموسا على الأرض، وقد كانت هذه الإنجازات ممتدة جغرافيا ومتكاملة قطاعيا وبتخطيط محكم ومصنوعة بسواعد مصرية قوية وقادرة على إحالة الحكم لحقيقية وصناعة الأمل بالعمل".