الرئيس السيسى يكرم رموزا من الصعيد وعلى رأسهم الراحل محمد سيد طنطاوى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 يناير 2023 04:32 مساءً - كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من الرموز بصعيد مصر، وعلى رأسهم اسم الإمام الأكبر الراحل محمد سيد طنطاوى، وكابتن علياء ثابت لاعبة كرة القدم، واسم الشهيد اللواء نبيل فراج الذى استشهد فى 2013 أثناء عملية تطهير كرداسة من العناصر الإرهابية.

وكرم الرئيس صفاء أبو الحسن إسماعيل، وعربي محمد محمد نعمان المعيد بكلية آداب قسم الاعلام جامعة سوهاج ومن ذوى الهمم، وكرم أيضا اسم البطل عبدالرحمن القاضي صاحب أشهر صورة من نصر أكتوبر المجيد الكتيبة 212 للفرقة 19 مشاة، واسم الفنان الكبير الراحل جورج سيدهم.

ومن ضمن الأسماء المكرمة، اسم الشهيد البطل إسلام أحمد عبد المنعم والذى استشهد أثناء اشتراكه في مداهمة للقضاء على العناصر الإرهابية جنوب سيناء فى 2016، وهيام عبد السميع أحد النماذج الملهمة لشباب وشابات مصر، وجابر رفاعى حسن صاحب التاكسى الذى تبرع بسيارته ووقته لتوصيل مرضى السرطان بالمجان.