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الرئيس السيسي ممازحا صاحب مصنع أعلاف بسوهاج: "غليتوا العلف ليه يا أحمد؟"

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 يناير 2023 04:32 مساءً - مازح الرئيس عبدالفتاح السيسى، أحمد عنتر صاحب مصنع أعلاف بالمنطقة الصناعية غرب جرجا بمحافظة سوهاج، قائلا: "غليتوا العلف ليه يا أحمد؟ وكرتونة البيض غليت"، ليرد "عنتر بقوله:" العلف عندى رخيص.. وأنا شغال علاف مواشى وتسمين".

 

 

واصل الرئيس عبدالفتاح السيسى حديثه لصاحب مصنع الأعلاف خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بسوهاج: " الدنيا ماشية معاك كويس؟.. أنا شايف عصافير كتير جوه المصنع" ليرد أحمد قائلا: " أنا مصدر الطيور".

 

 

وقال الرئيس لصاحب المصنع: ربنا يوفقك.. كلمنى أنا وملكش دعوة باللى بيكلمك.. واستسفر الرئيس عن عدد العمال ومرتباتهم، قائلا: "كام واحد شغال معاك؟ وبتدي مرتبات قد إيه؟.. ليجاوب أحمد: "25 عامل يا ريس.. والمرتبات من 3500 آلى 7 آلاف، كاشفا عن إنتاج نحو 5 أطنان من العلف فى الساعة الواحدة".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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