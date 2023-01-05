عاجل- السيسى: الفخر قد بلغ بى مبلغه ونحن نشهد اليوم معا تلك الإنجازات

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى التحية والتقدير لجموع الشعب المصرى العظيم، ذلك الشعب الأبى الكريم الذى يثبت كل يوم أن جذوره الراسخة فى أرض التاريخ تلهمه ثبات الخطوات نحو المستقبل بإرادة صلبة وعزيمة قوية.





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