جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى خلال كلمة له فى افتتاح مشروعات بمدينة سوهاج الجديدة، أن الإنجازات التى تحققت قادرة على تحويل الحلم إلى حقيقة، منوها بأن مصر واجهت تداعيات جائحة كورونا بكل قوة بفضل جهود الإصلاح الاقتصادى.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه حديثه إلى أحد نماذج مبادرة "ابدأ" لتطوير الصناعة، أتحمس دائما للفكرة لأنها قادرة على حل مشكلة لا نستطيع حلها بالمسار التقليدى.
وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، قرية أم دومة بمركز طما، إحدى قرى حياة كريمة بمحافظة سوهاج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى: شعب مصر جذوره راسخة فى التاريخ ليخطو بثبات نحو المستقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.