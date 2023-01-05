السيسى: شعب مصر جذوره راسخة فى التاريخ ليخطو بثبات نحو المستقبل

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى خلال كلمة له فى افتتاح مشروعات بمدينة سوهاج الجديدة، أن الإنجازات التى تحققت قادرة على تحويل الحلم إلى حقيقة، منوها بأن مصر واجهت تداعيات جائحة كورونا بكل قوة بفضل جهود الإصلاح الاقتصادى.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه حديثه إلى أحد نماذج مبادرة "ابدأ" لتطوير الصناعة، أتحمس دائما للفكرة لأنها قادرة على حل مشكلة لا نستطيع حلها بالمسار التقليدى.