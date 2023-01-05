الرئيس السيسى: الإنجازات ممتدة بسواعد مصرية قادرة على تحويل الحلم للحقيقة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه يشعر ببالغ سعادته بوجوده وسط أهل سوهاج خاصة، والصعيد عامة، خاصة وأنهم أهل كرم، متابعا أننا ماضون فى تنمية صعيد مصر، وبذل كل جهد يحقق التنمية والاستقرار.





وأضاف الرئيس، خلال افتتاحه عددا من المشروعات بمحافظة سوهاج، اليوم الخميس: أنتهز الفرصة لأتوجه بتحية تقدير واعتزاز للشعب المصري الأبى الكريم، الذي يثبت كل يوم أن أصوله تلهمة ثبات الخطوات.

وتابع أن الإنجازات ممتدة بسواعد مصرية قادرة على تحويل الحلم للحقيقة وصناعة الأمل بالعمل، وازداد فخرى ونحن نشهد معا الإنجازات التى تتحقق.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة سوهاج.

وتفقد الرئيس اليوم، قرية أم دومة بمركز طما، إحدى قرى حياة كريمة بمحافظة سوهاج.