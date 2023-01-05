السيسى: التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة يوفر السلع لأهالى الصعيد

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيس، خلال افتتاحه عددا من المشروعات بمحافظة سوهاج، اليوم الخميس، إن تطوير الطرق ضرورى لتحقيق مشروعات التنمية.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة سوهاج.

وتفقد الرئيس اليوم، قرية أم دومة بمركز طما، إحدى قرى حياة كريمة بمحافظة سوهاج.